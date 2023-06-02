疑道路狹窄...轎車倒插安平魚塭 台南消防員救出溺者已屍僵
台南市消防局晚間6時許據報，安平區漁光路段有部轎車倒插魚塭當中，緊急出動大批人車前往救援，消防人員抵達現場後，發現有名溺者在車旁已有屍僵，無生命跡象。據調查，死者為70多歲洪姓男子，懷疑附路道路狹窄且路況不熟，不慎滑落魚塭，警方表示，死因仍待相驗釐清。
台南消防局出動安平、和緯、永華等共計10車、21名消防人員馳往現場救援，經消防人員將遺體移至岸邊，車內無其他人員，現場隨後交由員警調查。
據調查，死者為70多歲洪姓男子，上午曾打給兒子，表示明天中午要到兒子吃飯，今天下午即從台南家開車出門，隨後失去音訊。警方調閱監視器，發現洪男下午2時行經附近，是否開錯路，導致轎車倒插魚塭當中。警方表示，仍待相驗，進一步釐清死因。
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