太故意！他車禍後在警局前狂灌酒引注目 警一查他慘了

蘇姓男子前年10月7日下午5時許開小貨車載同事王姓男子行經新北市蘆洲區中山一路一段，撞上前方騎電動自行車的林姓男子，蘇擔心無照駕駛、酒駕被發現，要求王男頂替，卻因唯恐被發現自己才是駕駛，心虛在警局前狂灌酒反引起警方注目被查出。事後蘇男因被檢方傳喚多次未到通緝，王男則因頂替蘇男被依頂替罪起訴。

檢方調查，當時蘇男撞上林男後，要王男「你開、你開，快」，王男回覆「我下去」後，兩人換位子，王男向前來處理車禍的警察稱「車是我開的」，還稱因不熟悉氣壓式煞車，才會撞上林男，未料現場人潮眾多，有民眾向警方指證歷歷「車是蘇男開的」，警方唯恐不趕緊處理車禍會造成車流回堵，只得先將兩人請到警局製作筆錄。

蘇男此時唯恐警方發現自己就是駕駛還無照酒駕，竟趁前往警局製作筆錄前，在超商買酒後跑到警局前狂灌，離譜舉動反而引起警方關注，經調閱車上行車記錄器後確認蘇男就是駕駛，測得酒測值為0.18毫升。

檢方偵查時，蘇男因多次傳喚未到被通緝在案，王男則坦承冒名頂替蘇男，被檢方依頂替罪起訴。

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