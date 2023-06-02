大熱天正中午！2歲女童遭反鎖汽車內 消防員即刻救援

今天大熱天正中午，2歲女童不慎因汽車自動上鎖受困車內，嚎啕大哭，新北市消防員即刻救援，與鎖匠合力救出，僅體溫過高無其他異狀，才讓一時粗心母親鬆了一口氣。

新北市消防局今天中午12時31分獲報，新店耕莘醫院停車場有小女童受困汽車內，消防及救護人員迅速趕抵，是媽媽開車載2歲女兒到醫院看診，停車後忘了鑰匙還留在車上，因汽車啟動自動反鎖，小女孩被鎖在車內嚎啕大哭，媽媽嚇得立即撥打119求救。

女童母親也同時找鎖匠前來，花了約20鐘終於將車門打開，小女孩脫困後救護人員對其進行生命徵象測量，除體溫較高外無其他異狀，救護人員仍囑咐家屬，小孩返家後若有發燒發抖等症狀，應盡快撥打119請救護人員協助。

消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，家長不慎將孩童反鎖車輛內的案例時有所聞，尤其近來天氣炎熱，在汽車未發動的狀況下，高溫曝曬且車窗緊閉，空氣不流通，造成車內溫度攀升，容易使人產生中暑、脫水的症狀，時間一長還有可能致命，呼籲駕駛人勿將孩童單獨留於車內，避免發生危險。