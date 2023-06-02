聽新聞
test
0:00 / 0:00

大熱天正中午！2歲女童遭反鎖汽車內 消防員即刻救援

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

今天大熱天正中午，2歲女童不慎因汽車自動上鎖受困車內，嚎啕大哭，新北市消防員即刻救援，與鎖匠合力救出，僅體溫過高無其他異狀，才讓一時粗心母親鬆了一口氣。

新北市消防局今天中午12時31分獲報，新店耕莘醫院停車場有小女童受困汽車內，消防及救護人員迅速趕抵，是媽媽開車載2歲女兒到醫院看診，停車後忘了鑰匙還留在車上，因汽車啟動自動反鎖，小女孩被鎖在車內嚎啕大哭，媽媽嚇得立即撥打119求救。

女童母親也同時找鎖匠前來，花了約20鐘終於將車門打開，小女孩脫困後救護人員對其進行生命徵象測量，除體溫較高外無其他異狀，救護人員仍囑咐家屬，小孩返家後若有發燒發抖等症狀，應盡快撥打119請救護人員協助。

消防局第四救災救護大隊長陳志瑋表示，家長不慎將孩童反鎖車輛內的案例時有所聞，尤其近來天氣炎熱，在汽車未發動的狀況下，高溫曝曬且車窗緊閉，空氣不流通，造成車內溫度攀升，容易使人產生中暑、脫水的症狀，時間一長還有可能致命，呼籲駕駛人勿將孩童單獨留於車內，避免發生危險。

今天大熱天正中午，2歲女童不慎因汽車自動上鎖受困車內，嚎啕大哭，新北市消防員即刻救援，與鎖匠合力救出，僅體溫過高無其他異狀，才讓一時粗心母親鬆了一口氣。記者王長鼎／翻攝
今天大熱天正中午，2歲女童不慎因汽車自動上鎖受困車內，嚎啕大哭，新北市消防員即刻救援，與鎖匠合力救出，僅體溫過高無其他異狀，才讓一時粗心母親鬆了一口氣。記者王長鼎／翻攝
今天大熱天正中午，2歲女童不慎因汽車自動上鎖受困車內，嚎啕大哭，新北市消防員即刻救援，與鎖匠合力救出，僅體溫過高無其他異狀，才讓一時粗心母親鬆了一口氣。記者王長鼎／翻攝
今天大熱天正中午，2歲女童不慎因汽車自動上鎖受困車內，嚎啕大哭，新北市消防員即刻救援，與鎖匠合力救出，僅體溫過高無其他異狀，才讓一時粗心母親鬆了一口氣。記者王長鼎／翻攝

高溫 新北 中暑

延伸閱讀

高市消防政風室主任被控性騷女職員 消防局證實他已申請退休

影／台中住宅暗夜大火 大甲區2童救出 豐原區雪花齋老闆娘送醫

烏來哈盆古道爬山 女子摔跤又迷路 消防搜救平安帶下山

新竹爸點蚊香竟燒了早餐店 消防員救出一家5大2小

相關新聞

影／台南南區水產店遭步槍掃射20多發 員警回擊射中歹徒臀部2槍

台南市南區的萬年五街一水產店下午1時許稍早發生槍擊案，一名歹徒開車抵門前，下車後持步槍掃下車後朝店家開了20多槍，台南市...

新北三重台北橋前汽車撞機車 女騎士拋飛頭部重創送醫命危

今天上午新北市三重區福德北路與重新路交叉路口，發生汽車與機車追撞意外，造成47歲江姓女騎士抛飛落地重創，當場沒有生命徵象...

太故意！他車禍後在警局前狂灌酒引注目　警一查他慘了

蘇姓男子前年10月7日下午5時許開小貨車載同事王姓男子行經新北市蘆洲區中山一路一段，撞上前方騎電動自行車的林姓男子，蘇擔...

大熱天正中午！2歲女童遭反鎖汽車內 消防員即刻救援

今天大熱天正中午，2歲女童不慎因汽車自動上鎖受困車內，嚎啕大哭，新北市消防員即刻救援，與鎖匠合力救出，僅體溫過高無其他異...

阿里山公路70.6K明隧道車禍 民眾合力推休旅車緩解阻塞

嘉義縣阿里山公路台18線70.6K過二萬坪芙谷峩橋前明隧道內，下午2點17分發生休旅車與物流車相撞車禍，2名男駕駛擦挫傷...

國1彰化路段北上4車連環撞 1人命危嚴重回堵

國道1號北向199公里在下午發生4車追撞車禍，最先追撞前面連結車的53歲吳姓小貨車駕駛人，在連撞、被撞之後翻車重傷，11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦