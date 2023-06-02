阿里山公路70.6K明隧道車禍 民眾合力推休旅車緩解阻塞

嘉義縣阿里山公路台18線70.6K過二萬坪芙谷峩橋前明隧道內，下午2點17分發生休旅車與物流車相撞車禍，2名男駕駛擦挫傷送醫治療；因兩車損壞阻上下山車道，警方完成現場測量後，為緩解交通，公路段2人員與民眾急中生智，合力將休旅車推出隧道口旁路邊，目前為單線雙向通車，詳車禍發生原因待警方調查釐清。

據了解，物流車駕駛經警方酒測0.55，但司機堅持無飲酒，要到院抽血檢驗，證明清白，休旅車酒測為0，所幸2名男駕駛意識清楚，身體頭部擦挫傷，由奮起湖91送醫治療。

此車禍因2車輛損壞，造成台18線70.6公里處塞車，公路總局2名人員剛好在附近，協助指揮排除，待警方完成測量事故後，2人與困阻民眾急中生智，合力將紅休旅車推出明隧道口，不然待拖吊車上山拖車恐費一個多小時，肯定塞爆。

嘉縣消防局勤務指揮中心表示，今天下午2點19分接獲通報台18線明隧道發生車禍，派奮起湖分隊前往救援，抵達現場回報為物流貨車與休旅車相撞事故，2傷者意識清楚，分別有胸悶、挫傷等症狀，送聖馬爾定醫院治療。

阿里山公務段指出，車禍事故正排除中，目前為單線雙向通車，待拖吊車上山拖車，有保全人員在場協助交通指揮，紓解車流。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康