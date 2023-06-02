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關懷更生人 士林地檢署辦粽香傳情並贈慰問金

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

士林地檢署與士林榮譽觀護人協進會辦理「粽香傳情 送溫馨」關懷活動，贈送美味的愛心粽，也針對經濟困難的受保護管束人致贈慰問金。 圖／觀天下有線電視提供
士林地檢署與士林榮譽觀護人協進會辦理「粽香傳情 送溫馨」關懷活動，贈送美味的愛心粽，也針對經濟困難的受保護管束人致贈慰問金。 圖／觀天下有線電視提供
士林地檢署與士林榮譽觀護人協進會，關懷受保護管束人、更生人推展公益，今(2)日在汐止教會辦理「粽香傳情 送溫馨」關懷活動，包括法務部長蔡清祥、士林地檢署檢察長顏迺偉都出席參加，現場贈送美味的愛心粽，也針對經濟困難的受保護管束人致贈慰問金，傳遞關懷，希望讓他們能勇敢面對生活挑戰、重新出發。

法務部長蔡清祥表示，今天很高興來汐止參加端午關懷活動，因為曾經在士林地檢署服務了四年，所以每次來參加活動都覺得很高興，而這樣的活動也很有意義，活動也特別邀請受保護管束人家屬一同參加，希望透過家庭支持，強化家庭成員的連結、互動，增進家庭關係，並且希望透過家人的力量協助受保護管束人開展新生活。

當天在汐止社區大學老師指導協助下，大家也一起包愛心粽，隨後會由犯保協會士林分會，將端午愛心粽，轉送給10位犯罪被害人家屬。

汐止 愛心 蔡清祥

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