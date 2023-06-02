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五億高中生遺產引各界覬覦？台中警已在賴母家設巡邏點

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中繼承五億賴姓高中生墜樓身亡，全案至今疑點重重，賴母的委任律師許哲維今再赴台中地檢署遞狀聲請調查8項證據，另有時事評論員稱賴家留下鉅額遺產恐引發黑道覬覦；台中第5分局表示，基於維護秩序、治安考量，5月27日已經在賴母家設立臨時巡邏點，由警力不定期到場巡邏。

近期有時事評論家稱高中生留下的5億財產恐引起黑道覬覦，律師許哲維今赴中檢遞狀被問及賴母是否感到擔心？許表示，他們有請台中第5分局警方幫他們設立1個臨時巡邏點，原因出於賴母會擔心各種人身安全。

據了解，五億高中生案自賴母協律師出面開記者會揭露後，因太過矚目加上新聞熱度至今不減，賴母曾表達遭受指點異樣眼光，也擔心不明人士到她北屯區住處窺探感到不適。

台中第5分局表示，經評估後基於安全維護、治安及秩序考量，已經在5月27日於賴母住家設立臨時巡邏點，將由轄區派出所警力不定時到場巡邏，目前尚未接獲騷擾或其他可疑事件報案。

賴母（中）日前在律師陪同下開記者會揭露兒子墜樓身亡事件。圖／報系資料照
賴母（中）日前在律師陪同下開記者會揭露兒子墜樓身亡事件。圖／報系資料照

律師 黑道 遺產 高中生 財產

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