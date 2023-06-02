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彰化縣聯結車停路肩 機車騎士撞上傷重不治 司機被移送

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣沈姓男子騎機車沿員埔路由東往西行駛，不明原因撞擊違規停車的聯結車，經路人通報送醫仍傷重不治，警方依法裁罰600元至1200元張姓司機之外，另依過失致死罪嫌移送偵辦。

據了解，沈男（56歲）5月31日晚間騎機車外出，大概7點撞上停放在員埔路路邊的聯結車，當場人摔車倒，路人見狀報警，119救護車趕到緊急送醫，但沈男頭部重創，到院前已無呼吸心跳，搶救半小時仍回天乏術。

警方根據車號查出張姓駕駛人（39歲）就住在附近，張男為一時方便，把聯結車停在員埔路路肩，沈男不知何故騎到路肩撞上。警方依道路交通管理條例裁罰第56條，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車者，處600元以上、1200元以下罰鍰，但造成沈男意外死亡，張男被依過死罪嫌移送。

沈姓男子撞上停放路肩的聯結車，零件散落地面。圖／民眾提供
沈姓男子撞上停放路肩的聯結車，零件散落地面。圖／民眾提供
張姓駕駛人在路邊停車，意外造成自撞死亡車禍。圖／民眾提供
張姓駕駛人在路邊停車，意外造成自撞死亡車禍。圖／民眾提供

救護車 半小時

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