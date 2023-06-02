彰化縣聯結車停路肩 機車騎士撞上傷重不治 司機被移送

彰化縣沈姓男子騎機車沿員埔路由東往西行駛，不明原因撞擊違規停車的聯結車，經路人通報送醫仍傷重不治，警方依法裁罰600元至1200元張姓司機之外，另依過失致死罪嫌移送偵辦。

據了解，沈男（56歲）5月31日晚間騎機車外出，大概7點撞上停放在員埔路路邊的聯結車，當場人摔車倒，路人見狀報警，119救護車趕到緊急送醫，但沈男頭部重創，到院前已無呼吸心跳，搶救半小時仍回天乏術。