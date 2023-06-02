彰化縣64名基層警官大搬風 幅度大近年罕見

彰化縣警察局在明年初大選前，今天一口氣發布64名基層警官調動，幅度之大，近年罕見。警方指出，之前鬧分駐所、派出所長荒，造成很多二線一巡官代理二線二所長，卻因無法累積績分，有失公平，此次調整是導入正軌。

此次人事調動新任職務如下：員林分局一組組長董耀濱、北斗分局一組組長許在琨、田中分局一組組長黃鴻泉、田中分局警備隊長代理社頭分駐所長林健民、員林派出所長江耀邦、大村分駐所長李宜蓁、員林分局勤務指揮中心主任朱耀男、北斗分局勤務指揮中心主任張合兒、彰化分局警備隊長林福志、員林分局警備隊長楊正偉。

溪湖分局警備隊長侯春發、彰化分局中正派出所長王錦城、鹿港分局秀水分駐所代理所長林棟樑、保防科調查員陳吉良支援公共關係科、芳苑分局五組長詹惠然、芳苑分局警備隊長林俊良、芳苑分局二林分駐所長林慶易、少年隊一組組長黃主益、芳苑分局一組組長蕭豐碧、北斗分局警備隊長黃森湖。

溪湖分局埔心分駐所長陳家偉、溪湖分局媽厝派出所長黃衣淳、彰化分局莿桐派出所長游錫明、和美派出所長林聖傑、鹿港分局洪堀派出所長黃堃盛、彰化分局大埔派出所長蔡騏宇、員林分局林厝派出所長洪基凱、員林分局同安派出所長許勝柏、北斗分局巡官魏河城、北斗分局田尾分駐所長劉晏誠。

員林分局永靖分駐所長陳勝文、芳苑分局竹塘分駐所長丁福氣、溪湖分局警務員陳國銘、和美分局伸港分駐所代理所長黃安邦、和美分局塗厝派出所長黃信勳、彰化分局泰和派出所長張志豪、田中分局二水分駐所長劉俊銘、員林分局東山派出所長朱祐禎、芳苑派出所長蘇比懋、鹿港分局海埔派出所長胡智凱。

鹿港分局和興派出所長黃茂欣、北斗分局海豐派出所長林儀偉、彰化分局巡官陳美如、和美分局嘉犁派出所長洪啓恩、芳苑分局西港派出所長謝議德、員林分局巡官張承皓、芳苑分局王功派出所長沈威志、刑事警察大隊偵查員温健博、和美分局中寮派出所長曾鈺勝、五鹿港分局馬鳴派出所長翁靖凱。