彰化縣64名基層警官大搬風 幅度大近年罕見
彰化縣警察局在明年初大選前，今天一口氣發布64名基層警官調動，幅度之大，近年罕見。警方指出，之前鬧分駐所、派出所長荒，造成很多二線一巡官代理二線二所長，卻因無法累積績分，有失公平，此次調整是導入正軌。
此次人事調動新任職務如下：員林分局一組組長董耀濱、北斗分局一組組長許在琨、田中分局一組組長黃鴻泉、田中分局警備隊長代理社頭分駐所長林健民、員林派出所長江耀邦、大村分駐所長李宜蓁、員林分局勤務指揮中心主任朱耀男、北斗分局勤務指揮中心主任張合兒、彰化分局警備隊長林福志、員林分局警備隊長楊正偉。
溪湖分局警備隊長侯春發、彰化分局中正派出所長王錦城、鹿港分局秀水分駐所代理所長林棟樑、保防科調查員陳吉良支援公共關係科、芳苑分局五組長詹惠然、芳苑分局警備隊長林俊良、芳苑分局二林分駐所長林慶易、少年隊一組組長黃主益、芳苑分局一組組長蕭豐碧、北斗分局警備隊長黃森湖。
溪湖分局埔心分駐所長陳家偉、溪湖分局媽厝派出所長黃衣淳、彰化分局莿桐派出所長游錫明、和美派出所長林聖傑、鹿港分局洪堀派出所長黃堃盛、彰化分局大埔派出所長蔡騏宇、員林分局林厝派出所長洪基凱、員林分局同安派出所長許勝柏、北斗分局巡官魏河城、北斗分局田尾分駐所長劉晏誠。
員林分局永靖分駐所長陳勝文、芳苑分局竹塘分駐所長丁福氣、溪湖分局警務員陳國銘、和美分局伸港分駐所代理所長黃安邦、和美分局塗厝派出所長黃信勳、彰化分局泰和派出所長張志豪、田中分局二水分駐所長劉俊銘、員林分局東山派出所長朱祐禎、芳苑派出所長蘇比懋、鹿港分局海埔派出所長胡智凱。
鹿港分局和興派出所長黃茂欣、北斗分局海豐派出所長林儀偉、彰化分局巡官陳美如、和美分局嘉犁派出所長洪啓恩、芳苑分局西港派出所長謝議德、員林分局巡官張承皓、芳苑分局王功派出所長沈威志、刑事警察大隊偵查員温健博、和美分局中寮派出所長曾鈺勝、五鹿港分局馬鳴派出所長翁靖凱。
員林分局巡官陳秉威、溪湖分局舊館派出所長黎奇龍、芳苑分局原斗派出所長李尚穎、彰化分局巡官薛宇翔支援保安科、交通隊第三分隊長黃逸華、鹿港分局偵查隊副隊長張勝甥、和美分局偵查隊副隊長陳家鴻、北斗分局偵查隊副隊長黃冠智、鑑識科警務員吳翊駿、員林分局巡佐黃國書、員林分局巡佐凃順良、田中分局巡佐劉明綺、田中分局巡佐曾怡傑、和美分局巡佐張弘明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言