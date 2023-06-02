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別被「共創美好未來」套路騙了 竹市警包粽宣導反詐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市警察局第一分局偵查隊趁端午節前夕，今天攜手新竹市救國團終身學習中心包粽，巧思在粽葉烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語。偵查隊刑警也分享，假投資詐騙仍不斷攀升，請民眾特別留意不要再落入「我們一起創造美好未來」這類型的詐騙套路術語，不要傻傻投錢當冤大頭。

警方指出，近年來假投資詐騙案件數不斷攀升，除了常見利用名人投資獲利詐騙外，「假交友投資」也是新興詐騙趨勢，因為網路發達，不少人樂於在虛擬世界認識新的朋友或吸收新知識，但因缺乏實體互動經驗來對照，一不小心就被詐騙集團鎖定。

負責偵辦詐騙案件的員警也透露，詐騙集團有一套測試的方式，幾個問句就可以對方性格，詐騙集團也會利用「我們一起創造美好未來」這套路，取得被害人信任能夠彼此一起努力籌錢投資，便加碼匯入更多金額，最後發現自己已變成冤大頭。

第一分局偵查隊今天到新竹市救國團終身學習中心製作印有「小心有詐」宣傳語的粽子，提醒民眾網路交友須謹慎提防詐騙集團話術，若遇到欲擒故縱、不願意視訊或見面卻一直要你「一起」出金投資的網友，要小心提防，可撥打反詐騙專線165諮詢。

新竹市警察局第一分局偵查隊趁端午節前夕，今天攜手新竹市救國團終身學習中心包粽，巧思在粽葉烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語。圖／新竹市警察局第一分局提供
新竹市警察局第一分局偵查隊趁端午節前夕，今天攜手新竹市救國團終身學習中心包粽，巧思在粽葉烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語。圖／新竹市警察局第一分局提供
新竹市警察局第一分局偵查隊趁端午節前夕，今天攜手新竹市救國團終身學習中心包粽，巧思在粽葉烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語。圖／新竹市警察局第一分局提供
新竹市警察局第一分局偵查隊趁端午節前夕，今天攜手新竹市救國團終身學習中心包粽，巧思在粽葉烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語。圖／新竹市警察局第一分局提供
新竹市警察局第一分局偵查隊趁端午節前夕，今天攜手新竹市救國團終身學習中心包粽，巧思在粽葉烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語。圖／新竹市警察局第一分局提供
新竹市警察局第一分局偵查隊趁端午節前夕，今天攜手新竹市救國團終身學習中心包粽，巧思在粽葉烙上「小心有詐」的防詐騙宣傳標語。圖／新竹市警察局第一分局提供

詐騙集團 新竹 救國團

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