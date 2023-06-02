影／撞飛女騎士害命危畫面曝光 86歲高齡翁開車疑闖紅燈釀禍

86歲林姓老翁今天上午獨自開車外出，行經新北市三重區福德北路與重新路一段交叉路口，疑似闖紅燈不慎衝撞47歲江姓女騎士，導致江女抛飛頭部重摔落地，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，目前情況並不樂觀持續搶救中，肇事林翁沒有酒駕、江女抽血待驗，事故原因有待調查釐清。

據了解今天上午11時41分左右，86歲林老翁獨自開車，沿著新北市三重區重新路一段往台北橋方向直行，孰料行經三重區重新路一段與福德北路口，林翁遇號誌燈轉為紅燈沒有停下而是直接闖越。