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影／撞飛女騎士害命危畫面曝光 86歲高齡翁開車疑闖紅燈釀禍
86歲林姓老翁今天上午獨自開車外出，行經新北市三重區福德北路與重新路一段交叉路口，疑似闖紅燈不慎衝撞47歲江姓女騎士，導致江女抛飛頭部重摔落地，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，目前情況並不樂觀持續搶救中，肇事林翁沒有酒駕、江女抽血待驗，事故原因有待調查釐清。
據了解今天上午11時41分左右，86歲林老翁獨自開車，沿著新北市三重區重新路一段往台北橋方向直行，孰料行經三重區重新路一段與福德北路口，林翁遇號誌燈轉為紅燈沒有停下而是直接闖越。
47歲江姓女子騎車至正好要從福德北路左轉騎入台北橋機車道，當場被林翁撞飛，江女落地頭部重創緊急送醫急救，江女傷勢嚴重離院治療。肇事駕駛林翁沒有酒駕，江女抽血待驗，事故現場台北橋三重端往台北方向快車道一度封閉，直到下午12時34分解除管制恢復通行。至於確切肇事原因則責任歸屬，有待後警方調查釐清。
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