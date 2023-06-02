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花蓮鹽寮海邊男遭浪捲走 離岸20公尺回不來...岸巡跳海救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

瑪娃颱風雖已遠颺，但近日東部海邊仍有一波波長浪，一名周姓男子休假返回花蓮，今天上午與家人到壽豐鄉鹽寮海邊遊玩，不慎被浪捲入海中，幸好海巡署第一二岸巡隊人員守望發現，迅速馳援將男子救起，因輕微暈眩送醫治療，無生命危險。

48歲的周姓男子是當地人，平時在外縣市工作，這幾天休假返鄉，今天與家人到海邊遊玩，未注意到浪況，不小心被浪捲入海中。

海巡署東部分署第一二岸巡隊鹽寮安檢所小隊長許琳表示，今天上午9時47分所內守望人員執行勤務時，發現周男遭浪襲落海，第一時間趕到現場，發現這名男子漂浮在海上，距岸際約20公尺處，立即帶著魚雷浮標下水救援，將男子帶上岸。

周男獲救時意識清醒，沒有明顯外傷，也沒有生命危險，但覺得有點暈眩，由水璉消防分隊救護車送往花蓮門諾醫院。

第一二岸巡隊表示，颱風雖已遠離，但受外圍環流影響，東部海域仍有強陣風及長浪，今天海邊是大浪轉中浪，提醒民眾從事水域活動時，務必注意自身安全，並穿著救生衣等自救裝備，若發現有溺水等情形，請立即撥打118服務專線。

花蓮一名周姓男子（左）今天與家人到鹽寮海邊遊玩，不小心被浪打落海，幸好第一二岸巡隊人員守望發現，即刻救援。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一名周姓男子（左）今天與家人到鹽寮海邊遊玩，不小心被浪打落海，幸好第一二岸巡隊人員守望發現，即刻救援。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一名周姓男子今天與家人到鹽寮海邊遊玩，不小心被浪打落海，幸好第一二岸巡隊人員守望發現，即刻救援。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一名周姓男子今天與家人到鹽寮海邊遊玩，不小心被浪打落海，幸好第一二岸巡隊人員守望發現，即刻救援。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一名周姓男子（中）今天與家人到鹽寮海邊遊玩，不小心被浪打落海，幸好第一二岸巡隊人員守望發現，即刻救援。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一名周姓男子（中）今天與家人到鹽寮海邊遊玩，不小心被浪打落海，幸好第一二岸巡隊人員守望發現，即刻救援。圖／第一二岸巡隊提供

海巡署 瑪娃颱風 花蓮

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