花蓮鹽寮海邊男遭浪捲走 離岸20公尺回不來...岸巡跳海救援

瑪娃颱風雖已遠颺，但近日東部海邊仍有一波波長浪，一名周姓男子休假返回花蓮，今天上午與家人到壽豐鄉鹽寮海邊遊玩，不慎被浪捲入海中，幸好海巡署第一二岸巡隊人員守望發現，迅速馳援將男子救起，因輕微暈眩送醫治療，無生命危險。

48歲的周姓男子是當地人，平時在外縣市工作，這幾天休假返鄉，今天與家人到海邊遊玩，未注意到浪況，不小心被浪捲入海中。

海巡署東部分署第一二岸巡隊鹽寮安檢所小隊長許琳表示，今天上午9時47分所內守望人員執行勤務時，發現周男遭浪襲落海，第一時間趕到現場，發現這名男子漂浮在海上，距岸際約20公尺處，立即帶著魚雷浮標下水救援，將男子帶上岸。

周男獲救時意識清醒，沒有明顯外傷，也沒有生命危險，但覺得有點暈眩，由水璉消防分隊救護車送往花蓮門諾醫院。