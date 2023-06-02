驚！微風南京百貨外牆施工3工人斜掛空中受困 勞檢處開罰
台北市南京東路「南京微風百貨」昨晚發生工安意外，3名工人在外牆施工，發生吊籠傾斜，受困在空中險象環生，消防局獲報隨即出動雲梯車救援，幸好3人都沒有受傷。北市勞動局調查事故原因，發現業者施工前未通報，違反台北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例，將依法開罰6千至3萬元。
一名網友目擊到南京微風工安意外，將照片放到臉書「爆料公社」，並寫下「台北市南京東路三段337號微風南京百貨工人施工中繩索直接斷裂3人傾斜吊掛半空」。
北市勞檢處長梁蒼淇表示，經調查意外原因，發現並非繩索斷裂，而是吊籠一邊的捲揚機故障， 工作平台傾斜，路人發現後通報，3工人都沒有受傷。
梁蒼淇說，依台北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例，作業前3天要通報 ，但經查業者沒有通報， 可處罰6千至3萬元；另外，據現場操作，機械沒有檢點，也違反職安法規定，已要求改善完成後才能再施工。
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