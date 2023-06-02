影／不是驚悚片！台中八旬翁跌坐馬路頭破血流 女警巡邏急救援

台中市84歲謝姓老翁，出門散步卻體力不支倒地，撞擊馬路頭破血流，鮮血染紅帽子與白色上衣，模樣嚇人。剛好月眉所女警黃瀞誼巡邏經過，發現老翁跌坐地面、滿臉是血，還好老翁有意識，天氣炎熱先提供礦泉水，並由救護車送醫救治，當天即返家休養。

本周一(29日)下午3點多，大甲警分局月眉所警員黃瀞誼執行巡邏勤務，在后里區十三張路上發現一名老翁滿臉鮮血癱坐路旁，老翁身上白色衣服沾滿鮮血、馬路也血跡斑斑，畫面相當駭人。

黃瀞誼趕立即下車查看，所幸84歲謝翁意識清楚，但正值大熱天，黃提供礦泉水請謝翁補充水分，並通報救護單位到場協助送醫救治。

警方觀察，謝姓老翁眼眶明顯有挫傷痕跡，臉上流血不止，手腳都有傷勢，相當虛弱。

謝姓老翁表示，他睡午覺起來出門散步，不料離家走了100公尺後身體失去平衡跌倒，頭部撞地流血不止，因他年邁手腳無力，無法自行起身求助，還好警員黃瀞誼巡邏經過，救了他一命。

謝翁妻子趕到現場，並表示，丈夫行動不便，倔強不願持拐杖外出，因而瞞著家人出門，幸好黃員發現受傷的丈夫，感謝警方協助。