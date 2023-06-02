台61貨車停路肩 司機下車站立於外車道遭後方來車撞死

28歲易姓男子昨晚9時許，駕駛小客車行經桃園新屋台61北上53.9公里，因未注意前方停於路肩下車的52歲戴姓大貨車司機，易男煞車不及迎面撞上。戴男送醫宣告不治，雙方酒測值為0，易男警詢後依過失致死罪移送桃園地檢署偵辦。

昨晚9時30分許，戴男因不明原因將大貨車暫停放置於53.9公里路肩，不過路肩不夠寬，戴男車輛部分占用至外側車道，而戴男下車時，整個人站立在外側車道上。

因天色昏暗照明不足，易男發現戴男時雖立即煞車，卻仍不慎迎面撞上，只見易男右前方車頭燈及後照鏡皆有明顯凹毀痕跡。