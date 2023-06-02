快訊

年過50學芭蕾不敢說...被偏見綁架 日本「老害」成仇恨

獨╱外資機構Glass Lewis報告 新光金公司派全獲支持

大王具足蟲拉麵引爆話題 真的能吃嗎？解密真身「巨深水虱」真面目！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61貨車停路肩 司機下車站立於外車道遭後方來車撞死

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

28歲易姓男子昨晚9時許，駕駛小客車行經桃園新屋台61北上53.9公里，因未注意前方停於路肩下車的52歲戴姓大貨車司機，易男煞車不及迎面撞上。戴男送醫宣告不治，雙方酒測值為0，易男警詢後依過失致死罪移送桃園地檢署偵辦。

昨晚9時30分許，戴男因不明原因將大貨車暫停放置於53.9公里路肩，不過路肩不夠寬，戴男車輛部分占用至外側車道，而戴男下車時，整個人站立在外側車道上。

因天色昏暗照明不足，易男發現戴男時雖立即煞車，卻仍不慎迎面撞上，只見易男右前方車頭燈及後照鏡皆有明顯凹毀痕跡。

警、消獲報到場，2人酒測值皆為0，不過戴男全身多處擦挫傷，送醫後仍宣告不治，警詢後易男將依過失致死罪移送法辦，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清中。

台61新屋段昨停於路肩大貨車駕駛，遭後方車輛撞上，送醫後宣告不治。記者翁唯真／翻攝
台61新屋段昨停於路肩大貨車駕駛，遭後方車輛撞上，送醫後宣告不治。記者翁唯真／翻攝
台61新屋段昨停於路肩大貨車駕駛，遭後方車輛撞上，送醫後宣告不治。記者翁唯真／翻攝
台61新屋段昨停於路肩大貨車駕駛，遭後方車輛撞上，送醫後宣告不治。記者翁唯真／翻攝

酒測

延伸閱讀

男戲水溺斃2同行友被告過失致死 「非見死不救」不起訴

王忠義被控推母親落水詐領保險金 最高法院今3度撤銷判決發回更審

大貨車撞倒整排竹南路中央防撞桿 網友：他累了

影／驚悚2秒夫妻天人永隔 桃園轎車闖左轉道直行撞死騎士妻

相關新聞

台鐵高雄員工後腦勺遭重擊送醫不治 警懷疑遭凶殺

位於高雄左營區的鐵道局南部工程處一處工地，昨深夜11點多，有一名洪姓男性員工被人發現倒臥在地，口吐鮮血，無呼吸心跳，警消...

台61貨車停路肩 司機下車站立於外車道遭後方來車撞死

28歲易姓男子昨晚9時許，駕駛小客車行經桃園新屋台61北上53.9公里，因未注意前方停於路肩下車的52歲戴姓大貨車司機，...

日本美髮學校理事長遺失筆電 大安警半小時火速尋回

日本高津理容美容專門學校理事長帶團來台交流，搭車到台北市師大路附近，下車時不慎將隨身攜帶筆電遺落在計程車，理事長急忙到大...

假冒理財節目主持人阮慕驊 詐團騙500多萬元 警逮2車手

台南蘇姓女子遭詐騙集團打著投資理財節目主持人阮慕驊的名號，謊稱投資股票獲利豐厚，陸續面交500多萬元後，詐團成員食髓知味...

影／三重機車鬼切左轉 後車煞不住追撞 騎士拋飛對向車道

賴姓男子騎車經過新北市三重區三和路二段時，從外側車道橫切至內側車道，準備左轉進入173巷，林男從後騎車而來煞車不及追撞，...

影／新北砂石車脫落1輪 逕自而去不回頭...殃及2車才躺平

陳姓男子昨駕駛砂石車行經新北市永和區環河西路二段於行駛途中輪胎竟然脫落，一路滾動先擦撞吳姓男子所開汽車左前側，再撞擊停放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦