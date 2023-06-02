日本美髮學校理事長遺失筆電 大安警半小時火速尋回
日本高津理容美容專門學校理事長帶團來台交流，搭車到台北市師大路附近，下車時不慎將隨身攜帶筆電遺落在計程車，理事長急忙到大安分局和平東路派出所求助，員警受理報案後不到半小時內就找回筆電，讓一行人驚喜萬分。
為表達感謝，理事長特別製作一面感謝狀，感謝及肯定台灣警方專業又有效率的協助。
日本高津理容美容專門學校理事長古武一成，上個月30日一早帶團來台交流，不小心將隨身攜帶的筆記型電腦遺落在計程車，筆電內都是該校美容美髮相關技術的重要資料，理事長焦急不已，趕忙到派出所請求協助。
警員張晏慈、張家緯在受理報案後，立即調閱監視器畫面，不到半小時查明計程車車號，立即與司機聯繫並順利尋回遺失的筆電。
理事長在員警尋回遺失筆電後，特別製作一份印有中、日文的感謝狀，由該校人員前來和平東路派出所致贈答謝，並表示對台灣警方積極的工作態度留下非常深刻印象，非常感謝警方專業又有效率地協助，並與員警合照留念。
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