日本美髮學校理事長遺失筆電 大安警半小時火速尋回

日本高津理容美容專門學校理事長帶團來台交流，搭車到台北市師大路附近，下車時不慎將隨身攜帶筆電遺落在計程車，理事長急忙到大安分局和平東路派出所求助，員警受理報案後不到半小時內就找回筆電，讓一行人驚喜萬分。

為表達感謝，理事長特別製作一面感謝狀，感謝及肯定台灣警方專業又有效率的協助。

日本高津理容美容專門學校理事長古武一成，上個月30日一早帶團來台交流，不小心將隨身攜帶的筆記型電腦遺落在計程車，筆電內都是該校美容美髮相關技術的重要資料，理事長焦急不已，趕忙到派出所請求協助。

警員張晏慈、張家緯在受理報案後，立即調閱監視器畫面，不到半小時查明計程車車號，立即與司機聯繫並順利尋回遺失的筆電。