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日本美髮學校理事長遺失筆電 大安警半小時火速尋回

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

日本高津理容美容專門學校理事長帶團來台交流，搭車到台北市師大路附近，下車時不慎將隨身攜帶筆電遺落在計程車，理事長急忙到大安分局和平東路派出所求助，員警受理報案後不到半小時內就找回筆電，讓一行人驚喜萬分。

為表達感謝，理事長特別製作一面感謝狀，感謝及肯定台灣警方專業又有效率的協助。

日本高津理容美容專門學校理事長古武一成，上個月30日一早帶團來台交流，不小心將隨身攜帶的筆記型電腦遺落在計程車，筆電內都是該校美容美髮相關技術的重要資料，理事長焦急不已，趕忙到派出所請求協助。

警員張晏慈、張家緯在受理報案後，立即調閱監視器畫面，不到半小時查明計程車車號，立即與司機聯繫並順利尋回遺失的筆電。

理事長在員警尋回遺失筆電後，特別製作一份印有中、日文的感謝狀，由該校人員前來和平東路派出所致贈答謝，並表示對台灣警方積極的工作態度留下非常深刻印象，非常感謝警方專業又有效率地協助，並與員警合照留念。

日本高津理容美容專門學校人員帶著感謝狀至和平東路派出所致謝並合影留念。記者廖炳棋/翻攝
日本高津理容美容專門學校人員帶著感謝狀至和平東路派出所致謝並合影留念。記者廖炳棋/翻攝
日本高津理容美容專門學校人員帶著感謝狀至和平東路派出所致謝並合影留念。記者廖炳棋/翻攝
日本高津理容美容專門學校人員帶著感謝狀至和平東路派出所致謝並合影留念。記者廖炳棋/翻攝

計程車 日本

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