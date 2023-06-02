假冒理財節目主持人阮慕驊 詐團騙500多萬元 警逮2車手
台南蘇姓女子遭詐騙集團打著投資理財節目主持人阮慕驊的名號，謊稱投資股票獲利豐厚，陸續面交500多萬元後，詐團成員食髓知味，昨天又通知繳款，19歲陽姓及22歲陳姓兩車手面交時，當場被台南市警一分局員警逮捕。據統計，該分局3日內已緝獲5名車手。
警方調查，詐團假冒投顧財金頻道「理財最前線」主持人胡睿涵名義，謊稱投資股票獲利豐厚，台南市陳姓中年女商人信以為真，5次面交2千多萬元後，大前天又要求陳女面交500萬元，她報警處理，警方當場逮捕涉案29歲周姓及25歲詹姓男子和17歲陳姓少年，警詢後依詐欺罪嫌法辦。
未料，國內詐騙風氣猖獗，蘇姓女子遭假冒投資理財節目主持人阮慕驊的名義，謊稱投資股票獲利豐厚，陸續遭詐騙500多萬元，蘇女察覺不對勁，昨天報警處理，警方當場逮捕陽姓及陳姓兩車手依法送辦。
蘇女報案指稱，遭假冒投資理財專家阮慕驊的慫恿，至指定網站申請帳號投資股票，陸續轉帳及面交現金給詐騙集團達500多萬元，事後又騙說其資金出現高風險異常凍結，需要繳納解凍保證金312萬等。
一分局府東派出所獲報後，與偵查隊立即成立專案小組布線查緝，昨天當場逮捕兩車手，並查扣假證件、收據、公司章等證物。
分局長歐祖明表示，民眾在網路上看到「短期內高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等標語的投資廣告，多為詐騙訊息，應小心求證，如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或就近至轄區派出所洽詢，以保障個人財產安全。
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