影／三重機車鬼切左轉 後車煞不住追撞 騎士拋飛對向車道

賴姓男子騎車經過新北市三重區三和路二段時，從外側車道橫切至內側車道，準備左轉進入173巷，林男從後騎車而來煞車不及追撞，賴男拋飛翻落對向車道，肇事兩人肢體擦傷送醫急救沒有大礙，事故現場未波及其他路過人車，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解41歲賴姓男子，昨天上午7時37分左右騎車經過新北市三重區三和路二段，他直接從外側車道橫切至內側車道，準備左轉進入173巷內，另輛林男所騎機車，從後騎駛於內側車道，驚見賴男切行過來他急煞不及直接追撞。