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影／三重機車鬼切左轉 後車煞不住追撞 騎士拋飛對向車道

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

賴姓男子騎車經過新北市三重區三和路二段時，從外側車道橫切至內側車道，準備左轉進入173巷，林男從後騎車而來煞車不及追撞，賴男拋飛翻落對向車道，肇事兩人肢體擦傷送醫急救沒有大礙，事故現場未波及其他路過人車，肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解41歲賴姓男子，昨天上午7時37分左右騎車經過新北市三重區三和路二段，他直接從外側車道橫切至內側車道，準備左轉進入173巷內，另輛林男所騎機車，從後騎駛於內側車道，驚見賴男切行過來他急煞不及直接追撞。

撞擊瞬間導致賴男人車拋摔到對向車道，所幸事發當下路口號誌燈轉紅，車輛皆在停等線上沒有通行，現場未波及其他人車，肇事雙方僅肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救沒有大礙，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查後才能釐清。

賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
賴姓男子騎車從外側車道橫切至內側車道準備左轉，與後方機車發生碰撞肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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