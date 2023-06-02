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鐵警追緝殺死台鐵加油工嫌犯 凶嫌墜樓送醫搶救
台鐵左營機務段洪姓加油工，昨深夜11點下班未歸，家人到上班處尋人，驚見洪滿身是血倒臥在地，洪經送醫不治；鐵路警察調查，洪的頭部遭人重擊，且現場有數公尺血痕，監視器錄下一人行凶，警方掌握凶嫌身分，在仁武區永昌三街追緝凶嫌，但凶嫌疑畏罪墜樓，送醫搶救中。
據了解，該名洪姓男員工（63歲）是台鐵左營機務段加油設備站的加油工，昨深夜11點多仍未下班，家人打他手機無人接聽，擔心他的狀況，到上班處尋人，卻發現洪滿身是血的倒臥在設備站的屋內，嚇得趕緊打119求救。
救護車和警方獲報趕抵現場，但洪男已失去呼吸心跳，被緊急送醫急救，仍因傷重宣告不治。
警方鑑識人員到場勘查，發現案發現場還有拖行或洪爬行的數公尺血痕，洪被緊急送醫急救，仍宣告不治。
由於現場地處偏僻，沒有路名，深夜僅洪男一人上班，洪遭人重擊頭部致死，凶嫌刻意選在深夜時段下手，目標明顯，警方正朝洪男過往交友紀錄、是否與人結怨等方向進行調查。
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