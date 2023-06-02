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台南女童夜市幫忙賣棉花糖 身體不適哭鬧遭打手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市有糖花糖攤商會帶年幼女兒到夜市擺攤，前天晚間有民眾發現，女童疑身體不適哭鬧，遭用手摀住嘴巴及打手制止哭鬧，後來女童還跑到夜市廁所內累到睡覺了，民眾見狀報警處理，台南市警二分局聯繫父親，父親否認甩巴掌，告誡其不當行為恐涉兒少保護法，通報社會局處置。

女童父親表示，平時會帶女童到夜市擺攤。前天晚間因女兒身體不適哭鬧，有用手摀住嘴巴及打手制止哭鬧，後來女童跑到夜市廁所內休息，因太累而睡著了，而被路過民眾發現。

警方指出，父親上述不當行為恐涉兒少保護法，已由員警實施兒童少年保護通報社會局處置。另與家防中心社工對該家庭建立聯繫管道，持續關懷女童的照顧情形。

據指出，有民眾曾發現女童跟著哥哥一起出來賣棉花糖，看女童年紀這麼小，多會捧場，不少民眾納悶，這麼小的小孩出來賣東西，父母或許在一旁，但還是有點奇怪，民眾心疼女童，只能盡量買完她籃子裡的棉花糖。

警方指出，父親上述不當行為恐涉兒少保護法，已由員警實施兒童少年保護通報社會局處置。圖／本報資料照
警方指出，父親上述不當行為恐涉兒少保護法，已由員警實施兒童少年保護通報社會局處置。圖／本報資料照

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