台南女童夜市幫忙賣棉花糖 身體不適哭鬧遭打手

台南市有糖花糖攤商會帶年幼女兒到夜市擺攤，前天晚間有民眾發現，女童疑身體不適哭鬧，遭用手摀住嘴巴及打手制止哭鬧，後來女童還跑到夜市廁所內累到睡覺了，民眾見狀報警處理，台南市警二分局聯繫父親，父親否認甩巴掌，告誡其不當行為恐涉兒少保護法，通報社會局處置。

女童父親表示，平時會帶女童到夜市擺攤。前天晚間因女兒身體不適哭鬧，有用手摀住嘴巴及打手制止哭鬧，後來女童跑到夜市廁所內休息，因太累而睡著了，而被路過民眾發現。

警方指出，父親上述不當行為恐涉兒少保護法，已由員警實施兒童少年保護通報社會局處置。另與家防中心社工對該家庭建立聯繫管道，持續關懷女童的照顧情形。