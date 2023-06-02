快訊

凶手找到了？高雄台鐵加油工命案 嫌犯墜樓送醫搶救中

晚餐煮粥竟成「劇毒料理」！非洲一家15人離奇亡 當局曝原因

MLB／77歲傳奇球星讚大谷是「偉大資產」 最頂尖又很帥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮婦人開車右轉與機車碰撞 17歲少年騎士傷重不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名蘇姓女子昨天傍晚沿吉安鄉南濱路1段向南行駛，在南海二街口右轉時，與同向無照騎機車直行的17歲潘姓少年發生碰撞，潘被彈飛撞上行人管制號誌，頭部重傷，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍告不治。警方初步調查雙方都沒有酒駕，正釐清肇事原因。

51歲蘇姓女子昨天駕車返家，沿南濱路1段向南行駛，傍晚5時26分在外側車道要右轉南海二街時，疑似未注意到同向騎機車在機慢車道直行的潘姓少年發生碰撞，潘姓少年再撞擊行人管制號誌後倒地，傷勢嚴重。

吉安及花蓮消防分隊獲報同時趕往救援，檢查傷勢發現潘男右肩與左大腿骨折，沒有呼吸心跳，現場施以心肺復甦術，插管、給藥等急救措施，送往花蓮慈濟醫院搶救，延至晚間6時11分宣告不治。蘇女沒有受傷。

據了解，17歲潘姓少年也是花蓮人，目前休學中，沒有駕照，蘇姓女子持有合格駕照。警方初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕，已完成現場測繪，但事故路口沒有監視器，正釐清肇事原因。

花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，17歲潘姓機車騎士送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，17歲潘姓機車騎士送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，吉安及花蓮消防分隊人員都趕往搶救傷者。記者王燕華／翻攝
花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，吉安及花蓮消防分隊人員都趕往搶救傷者。記者王燕華／翻攝
花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，17歲潘姓機車騎士送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，17歲潘姓機車騎士送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，17歲潘姓機車騎士送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮吉安鄉南濱路1段與南海二街口，1日傍晚發生汽機車碰撞事故，17歲潘姓機車騎士送醫不治。記者王燕華／翻攝

花蓮 酒駕 吉安

延伸閱讀

易斯達航空考察花蓮機場 包機復航有望

花蓮豐濱鄉推東海岸遊程 觀光首發團端午連假登場

花蓮前副議長與女兒詐百餘萬助理費 全數繳回獲緩刑

花蓮男酒駕註銷駕照又喝酒騎車 遭無照駕駛追撞身亡

相關新聞

鐵警追緝殺死台鐵加油工嫌犯 凶嫌墜樓送醫搶救

台鐵左營機務段加油設備站的前方昨深夜11點多發生一起命案，63歲洪姓男員工因深夜下班未歸，家人到上班處尋人，驚見洪滿頭是...

獨／台鐵加油工深夜未歸…家屬尋人見他頭遭重擊亡、地上有數公尺血痕

台鐵左營機務段加油設備站的前方昨深夜11點多發生一起命案，63歲洪姓男員工因深夜下班未歸，家人到上班處尋人，驚見洪滿頭是...

台鐵高雄員工後腦勺遭重擊送醫不治 警懷疑遭凶殺

位於高雄左營區的鐵道局南部工程處一處工地，昨深夜11點多，有一名洪姓男性員工被人發現倒臥在地，口吐鮮血，無呼吸心跳，警消...

影／新北砂石車脫落1輪 逕自而去不回頭...殃及2車才躺平

陳姓男子昨駕駛砂石車行經新北市永和區環河西路二段於行駛途中輪胎竟然脫落，一路滾動先擦撞吳姓男子所開汽車左前側，再撞擊停放...

台南女童夜市幫忙賣棉花糖 身體不適哭鬧遭打手

台南市有糖花糖攤商會帶年幼女兒到夜市擺攤，前天晚間有民眾發現，女童疑身體不適哭鬧，遭用手摀住嘴巴及打手制止哭鬧，後來女童...

花蓮婦人開車右轉與機車碰撞 17歲少年騎士傷重不治

花蓮一名蘇姓女子昨天傍晚沿吉安鄉南濱路1段向南行駛，在南海二街口右轉時，與同向騎機車直行的17歲潘姓少年發生碰撞，潘被彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦