花蓮婦人開車右轉與機車碰撞 17歲少年騎士傷重不治

花蓮一名蘇姓女子昨天傍晚沿吉安鄉南濱路1段向南行駛，在南海二街口右轉時，與同向無照騎機車直行的17歲潘姓少年發生碰撞，潘被彈飛撞上行人管制號誌，頭部重傷，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍告不治。警方初步調查雙方都沒有酒駕，正釐清肇事原因。

51歲蘇姓女子昨天駕車返家，沿南濱路1段向南行駛，傍晚5時26分在外側車道要右轉南海二街時，疑似未注意到同向騎機車在機慢車道直行的潘姓少年發生碰撞，潘姓少年再撞擊行人管制號誌後倒地，傷勢嚴重。

吉安及花蓮消防分隊獲報同時趕往救援，檢查傷勢發現潘男右肩與左大腿骨折，沒有呼吸心跳，現場施以心肺復甦術，插管、給藥等急救措施，送往花蓮慈濟醫院搶救，延至晚間6時11分宣告不治。蘇女沒有受傷。

據了解，17歲潘姓少年也是花蓮人，目前休學中，沒有駕照，蘇姓女子持有合格駕照。警方初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕，已完成現場測繪，但事故路口沒有監視器，正釐清肇事原因。