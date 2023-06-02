影／台中住宅暗夜大火 大甲區2童救出 豐原區雪花齋老闆娘送醫

台中市今晨不寧靜，大甲區黎明路一棟住宅今晨1點多發生火警，消防員從3樓救出9歲男童與12歲女童，2童均意識清楚，送醫觀察；清晨3點多，豐原區中正路一棟透天祝融，消防員協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫。消防局表示，兩起火警起火原因有待火調科釐清。

今晨1點27分，大甲區黎明路一棟住宅發生火警，消防局派遣第五大隊、幼獅分隊、大甲分隊、外埔分隊、后里分隊及大安分隊等6個單位，出動消防車15輛、救護車2輛，消防人員44名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

消防局表示，現場為3層RC建築物，2樓有民眾受困，消防人員架設雙節梯協助9歲男童、12歲女童脫困，均意識清楚，給予非再呼吸型面罩，送大甲光田醫院進一步觀察。

這起火勢於1點51分控制，2點03分撲滅，燃燒建築物騎樓地雜物、燃燒面積約5平方公尺，延燒隔壁建築物騎樓地雜物及2輛機車，面積約8平方公尺，財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。

今晨3點15分，坐落在豐原區商圈中心的中正路一棟5樓高透天厝發生火警，消防局派遣一大、潭子、豐原、豐南分隊、消防車8輛、救護車1輛、警備車5輛，消防人員38名，由第一大隊副大隊長黃東泰帶隊前往搶救。

消防局指出，現場2樓廚房起火，協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫，火勢於3點37分控制、3點43分撲滅，燃燒面積10平方公尺，起火原因由火調人員調查釐清中。

據瞭解，起火的是台中豐原區百年老店雪花齋隔壁雪花齋老闆的住家，因為二樓自用廚房突然發生火災，濃煙過大，住在三樓的老闆跟老闆娘只好從隔壁餅店的店面逃出，老闆娘因吸入濃煙由救護車送醫觀察。