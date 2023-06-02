快訊

民進黨前黨工揭性騷／不要隱忍！專家教面對職場性騷擾自保3步驟

台股早盤漲近150點！站上16,600 台積電漲8元開559元

影／台中暗夜2場大火 百年老店「雪花齋」老闆娘送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中住宅暗夜大火 大甲區2童救出 豐原區雪花齋老闆娘送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市今晨不寧靜，大甲區黎明路一棟住宅今晨1點多發生火警，消防員從3樓救出9歲男童與12歲女童，2童均意識清楚，送醫觀察；清晨3點多，豐原區中正路一棟透天祝融，消防員協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫。消防局表示，兩起火警起火原因有待火調科釐清。

今晨1點27分，大甲區黎明路一棟住宅發生火警，消防局派遣第五大隊、幼獅分隊、大甲分隊、外埔分隊、后里分隊及大安分隊等6個單位，出動消防車15輛、救護車2輛，消防人員44名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

消防局表示，現場為3層RC建築物，2樓有民眾受困，消防人員架設雙節梯協助9歲男童、12歲女童脫困，均意識清楚，給予非再呼吸型面罩，送大甲光田醫院進一步觀察。

這起火勢於1點51分控制，2點03分撲滅，燃燒建築物騎樓地雜物、燃燒面積約5平方公尺，延燒隔壁建築物騎樓地雜物及2輛機車，面積約8平方公尺，財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。

今晨3點15分，坐落在豐原區商圈中心的中正路一棟5樓高透天厝發生火警，消防局派遣一大、潭子、豐原、豐南分隊、消防車8輛、救護車1輛、警備車5輛，消防人員38名，由第一大隊副大隊長黃東泰帶隊前往搶救。

消防局指出，現場2樓廚房起火，協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫，火勢於3點37分控制、3點43分撲滅，燃燒面積10平方公尺，起火原因由火調人員調查釐清中。

據瞭解，起火的是台中豐原區百年老店雪花齋隔壁雪花齋老闆的住家，因為二樓自用廚房突然發生火災，濃煙過大，住在三樓的老闆跟老闆娘只好從隔壁餅店的店面逃出，老闆娘因吸入濃煙由救護車送醫觀察。

台中市今晨不寧靜，大甲區黎明路一棟住宅今晨1點多發生火警，消防員從3樓救出9歲男童與12歲女童，2童均意識清楚，送醫觀察。圖／讀者提供
台中市今晨不寧靜，大甲區黎明路一棟住宅今晨1點多發生火警，消防員從3樓救出9歲男童與12歲女童，2童均意識清楚，送醫觀察。圖／讀者提供
清晨3點多，豐原區中正路一棟透天祝融，消防員協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫。圖／讀者提供
清晨3點多，豐原區中正路一棟透天祝融，消防員協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫。圖／讀者提供
台中市今晨不寧靜，大甲區黎明路一棟住宅今晨1點多發生火警，消防員從3樓救出9歲男童與12歲女童，2童均意識清楚，送醫觀察。圖／讀者提供
台中市今晨不寧靜，大甲區黎明路一棟住宅今晨1點多發生火警，消防員從3樓救出9歲男童與12歲女童，2童均意識清楚，送醫觀察。圖／讀者提供
清晨3點多，豐原區中正路一棟透天祝融，消防員協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫。圖／讀者提供
清晨3點多，豐原區中正路一棟透天祝融，消防員協助6人脫困，1人意識清楚，預防性送醫。圖／讀者提供
圖說：台中百年老店雪花齋隔壁住宅起火，消防局出動雲梯車升至頂樓救人。圖／讀者提供
圖說：台中百年老店雪花齋隔壁住宅起火，消防局出動雲梯車升至頂樓救人。圖／讀者提供

延伸閱讀

新竹爸點蚊香竟燒了早餐店 消防員救出一家5大2小

台東麻辣火鍋店深夜火警 老闆娘恢復呼吸心跳仍未脫離險境

酒醉男在派出所旁狂打2國中生 學生倒地直喊對不起

台南安定工廠清晨大火黑煙蔽天 大片廠區燒毁

相關新聞

獨／台鐵加油工深夜未歸…家屬尋人見他頭遭重擊亡、地上有數公尺血痕

台鐵左營機務段加油設備站的前方昨深夜11點多發生一起命案，63歲洪姓男員工因深夜下班未歸，家人到上班處尋人，驚見洪滿頭是...

台鐵高雄員工後腦勺遭重擊送醫不治 警懷疑遭凶殺

位於高雄左營區的鐵道局南部工程處一處工地，昨深夜11點多，有一名洪姓男性員工被人發現倒臥在地，口吐鮮血，無呼吸心跳，警消...

影／台中住宅暗夜大火 大甲區2童救出 豐原區雪花齋老闆娘送醫

台中市今晨不寧靜，大甲區黎明路一棟住宅今晨1點多發生火警，消防員從3樓救出9歲男童與12歲女童，2童均意識清楚，送醫觀察...

公親變事主！新北男替友人出頭跟車教訓 反遭對方持刀砍傷

陳男替女性友人索討2千元毀損賠償，對方盧、林、李三男認為他口氣太差互嗆，雙雙不歡而散。李男騎車載林尾後準備伺機教訓，不料...

五億男墜樓後 配偶「變裝」旁觀

台中市身價五億元賴姓男高中生墜樓案，檢方將甫與賴登記結婚兩小時的夏姓男子列殺人罪被告，命卅萬元交保，查出兩人隨機找「路人...

烏來哈盆古道爬山 女子摔跤又迷路 消防搜救平安帶下山

李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦