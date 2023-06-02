公親變事主！新北男替友人出頭跟車教訓 反遭對方持刀砍傷

陳男替女性友人索討2千元毀損賠償，對方盧、林、李三男認為他口氣太差互嗆，雙雙不歡而散。李男騎車載林尾後準備伺機教訓，不料行經新北市三重區重新路四段反遭陳男持刀揮砍。李男右大腿、右腳踝多處刀傷，送醫後沒有生命危險。警方3小時在北市一家旅館逮捕陳男，警詢後將依傷害罪嫌送辦，另持續追緝共犯到案。

據了解日前19歲盧男騎車載著20歲陳女外出，卻因車廂內陳女的隱形眼鏡及電子菸壞損，雙方鬧得很不愉快。昨天晚上9時許，陳女約盧男到北市萬華談賠償。兩方各帶5、6名友人到場助陣。

陳女的友人陳男向盧男索要2千元賠償金，對方盧男及其友人李、林等人認為陳男口氣不佳，雙方爆發口角街頭拉扯，最後兩方人馬不歡而散。李、林兩男餘氣未消，騎車尾隨陳男及其男姓友人機車，準備伺機教訓陳男。

未料兩車行經新北市三重區重新路四段135號前被陳男發現，陳男一怒手持開刀山朝著李男揮砍，導致李男右大腿、右腳踝多處刀傷，緊急送醫急救縫合後沒有生命危險。

陳男逞凶後騎車飆離現場，把凶刀往忠孝橋下方淡水河丟棄，旋即變換其他交通工具接完其女友，兩人躲藏在北市士林區一家旅館內。警方獲報循線追查，於案發後3小時在旅館內逮捕陳男帶回偵辦，警詢後將依傷害罪嫌送辦，並持續追緝其他共犯到案說明。

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