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俄軍飛彈夜襲基輔釀3死 一位女子喪命竟是因為防空洞「上鎖」沒開

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烏來哈盆古道爬山 女子摔跤又迷路 消防搜救平安帶下山

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救人員，以手機定位今晚平安帶下山。

新北市消防局今天晚上7時15分接獲20多歲李姓女子報案求救，李女表示，因心情不好，便獨自一人騎車至烏來區至哈盆古道爬山散心，結果迷路又摔跤，加上天色又已昏暗，手機也即將沒電，急忙打119求助。

新北市消防局要李女先以手機簡訊定位系統以及Line APP回傳座標，再將女子座標定位傳給消防局第四災護大隊並出動16名消防員及義消前往搜救，搜救人員上山找了一個多小時，終於在今晚8時38分尋獲迷路的李女。

搜救人員將李女引導帶領至哈盆古道登山口，經現場確認李女身體狀況無虞後，讓她自行騎車下山返家。

第四救災救護大隊長陳志瑋表示，民眾在從事任何山域活動前，應事先確認身體狀況是否允許，並須事先研定路線結伴同行切勿獨攀，出發前也要下載離線地圖，在活動途中全神貫注謹慎行走，使意外發生機率降至最低，同時呼籲民眾切勿獨自從事山域活動，以免發生事故時無人協助，以致錯過黃金救援時機。

李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救人員，以手機定位今晚平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救人員，以手機定位今晚平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救人員，以手機定位今晚平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救人員，以手機定位今晚平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救人員，以手機定位今晚平安帶下山。記者王長鼎／翻攝
李姓女子今天下午獨自騎車至新北市烏來區到哈盆古道爬山，半路摔跤又迷路，因天色昏暗打119求救，新北市消防局出動16名搜救人員，以手機定位今晚平安帶下山。記者王長鼎／翻攝

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