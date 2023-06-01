高雄晚間爆警匪追逐 毒蟲開車逃逸自撞石墩落網

高雄黎姓男子今晚開車載著張姓男子、潘姓女子行經鼓山區翠華路時，遇到巡邏警車心虛逃逸，最後自撞人行道石墩落網，車上3輕微擦挫傷。警方在張男身上起獲一支破碎的玻璃吸食器，全案朝公共危險、毒品危害防制條例偵辦。

據了解，29歲黎姓男子開車載31歲張男、40歲潘女，晚間7時30分許行經鼓山區翠華路往美術館方向，行車忽快忽慢，員警上前盤查，黎男靠邊停車假裝配合，立即鑽入巷弄加速逃逸。

鼓山分局警備隊副隊長洪任宏、警員萬郁文在後追逐，動員警網加入圍捕，後來在鼓山青海路發現黎男駕駛車輛，黎為躲避警方追緝，竟將車開上人行道，最後自撞石墩，左前面輪胎爆胎，被迫停車，車上2男1女均無大礙。

警方在乘客張男身上查獲破碎的玻璃吸食器，車上起獲2塊車牌。

據了解，黎男駕駛的黑色轎車號牌已被註銷，他供稱聽到張男高喊「快開走」，才會加速逃逸。