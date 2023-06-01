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8旬老翁結伴南市山區縱走迷途 警消急上山3人全救出

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

3名年齡均約80歲的山友，今早相約前往台南東山區大小獅嶺稜線縱走，詎料連日山區降雨，山區土石滑落崎嶇，3人體力不支受困迷途，警消獲報緊急上山，花了4小時幸運救出，3人獲救餘悸猶存。

據知，住大新營地區的黃姓、邱姓、林姓3人，年齡都約80歲，身體相當硬朗，經常結伴登山，今一早從新營搭公車來到東山山區，安排大小獅嶺稜線縱走。

結果連日來瑪娃颱風來襲，雖然台南山區降雨不多，不過山區仍有間歇豪雨，3人入山發現山路部分高地土石滑落且道路濕滑，影響縱走路線，後又因體力不支竟迷失山區。

台南市消防局東原消防分隊今下午2點獲報，由分隊長陳中和帶領隊員黃裕棋、賴政遠、蔡峰昌、林泰志及役男劉翰與義消張加宗、張勝發、鄭達發、陳明宏、陳國華等多人集結於高原里李子園山區尋求登山軌跡及LINE位址，判定正確位置，白河警分局也派出警力，警消一起上山。

傍晚近6點在東山區高原里天池山區大小獅嶺稜線，幸運尋獲3人，最後再動用四輪傳動農用搬運車將3名長輩載下山，均幸運脫險。

陳中和指出，近來山區連日豪雨不斷，不適合前往山區登山，山友平日登山更要備妥防護裝備，若有突發狀況，可善用119APP或LINE位址定位，讓救援人員順利判定前往救援。

3名8旬老翁結伴南市東山山區縱走迷途 警消急上山，將3人全救出。圖 ／民眾提供
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3名8旬老翁結伴南市東山山區縱走迷途 警消急上山，將3人全救出。圖 ／民眾提供
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3名8旬老翁結伴南市東山山區縱走迷途 警消急上山，將3人全救出。圖 ／民眾提供
3名8旬老翁結伴南市東山山區縱走迷途 警消急上山，將3人全救出。圖 ／民眾提供
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