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媽媽桑遭男公關討坐檯費 持槍擄人逼跪、毆打拍裸照被訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

留長髮穿女裝的男公關劉姓男子，疑找伊帆姓男公關到摩鐵開趴，付不出50多小時、6萬多元檯費，遭伊帆找來與劉男曾有糾紛的林男等人，涉嫌持空氣槍到摩鐵擄人勒贖，過程中除了痛毆，還命下跪、拍裸照等，要求劉的胞弟支付贖金10萬到50萬元，最後還將劉塞進後車廂載往新北汐止，幸好警方獲報順利救援，才結束6個多小時驚魂記。士林地檢署偵結，依擄人勒贖等罪嫌，起訴林等8人。

據悉，被害人劉男從事傳播公關業，平時打扮穿女裝，就像是台劇「華燈初上」演員吳慷仁飾演的媽媽桑「寶寶」介紹男女公關各式工作。2022年1月27日，劉找來男公關伊帆陪他到桃園的摩鐵狂歡，隔天上午卻付不出約6萬多元檯費。

起訴指出，23歲伊帆去年收不到檯費，涉找來與劉男有債務糾紛的車體貼膜店老闆林男（37歲）等人至摩鐵討錢，林男下令「你們可以打劉，不要打死就好」並由25歲林姓小弟帶著無殺傷力的空氣鎮暴槍、棍棒等凶器到摩鐵。

2022年1月28日下午1時許，伊帆、林男等人涉持空氣槍將劉押往龜山區某摩鐵，林男小弟女友江姓女子涉強盜劉的手機和戒指；伊帆涉踹劉要求還錢；黃男拿小刀刮腳背、持空氣槍射擊，討伊帆的坐檯費；張男涉拿空氣槍抵著流要求下跪、還錢；林男當場向劉的胞弟處理20萬，並還要再付30萬元。

現場的楊姓女子涉嫌毆打劉，還拉下他的內褲稱「沒交出錢不能回家」另將女涉扯留頭髮，逼下跪磕頭道歉，賠償20萬。劉男難以忍受種人行徑，傳訊向胞弟求救「欠人錢，借我錢就我」林男則涉嫌多次通話，向胞弟勒贖10萬元至50萬元贖金。

被告等人當晚退房後，將人帶往貼膜店繼續毆打、勒贖，聲稱加一加總共要討60萬，後續用膠帶綁住劉、命做入後車箱，劉全身多處抓傷紅腫、頭皮撕裂傷，一路被載往汐止一處工廠，幸好當晚7時許，工廠員工見陌生車輛闖入報警，警方循線救出劉男，才結束6的多小時的驚魂記。

檢察官指出，全案依被害人證詞，摩鐵、工廠監視器，被告等人手機錄影畫面、醫院診斷證明、line對話訊息等，認定伊帆、林男等8人涉犯擄人勒贖、傷害等罪，其中林姓小弟還涉嫌冒名應訊涉偽造私文書罪，依法起訴。

媽媽桑劉男遭男公關找朋友一同討坐檯費，男公關等8人遭依擄人勒贖罪嫌起訴。圖／翻攝爆料公社
媽媽桑劉男遭男公關找朋友一同討坐檯費，男公關等8人遭依擄人勒贖罪嫌起訴。圖／翻攝爆料公社

摩鐵 汐止

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