高雄轎車路口180度大迴轉　秒撞直行機車釀騎士全身傷

張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉時，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地，致頭、手腳擦挫傷，幸送醫無大礙；警方調查雙方均無酒駕行為，初判張轉彎未禮讓直行機車釀禍，詳細肇責進一步釐清。

警方調查，29歲張姓男子今天凌晨零時26分許駕車行經左營區崇德路，在文自路口時，突然來個180度迴轉，適30歲的郭姓男子騎機車行經該處，反應不及，當場被張轎車撞上，郭連人帶車噴飛在地。

警方和救護員獲報趕抵，郭的頭、手和雙腳擦挫傷，但意識清楚，性送醫無大礙。