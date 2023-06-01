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高雄轎車路口180度大迴轉　秒撞直行機車釀騎士全身傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉時，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地，致頭、手腳擦挫傷，幸送醫無大礙；警方調查雙方均無酒駕行為，初判張轉彎未禮讓直行機車釀禍，詳細肇責進一步釐清。

警方調查，29歲張姓男子今天凌晨零時26分許駕車行經左營區崇德路，在文自路口時，突然來個180度迴轉，適30歲的郭姓男子騎機車行經該處，反應不及，當場被張轎車撞上，郭連人帶車噴飛在地。

警方和救護員獲報趕抵，郭的頭、手和雙腳擦挫傷，但意識清楚，性送醫無大礙。

警方事後對張、郭兩人施以酒測，雙方均無酒駕行為，警方初步研判張男轉彎時，疏於注意未禮讓直行車釀禍，詳細肇責進一步釐清。

張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地受傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地受傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地受傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地受傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地受傷。記者石秀華／翻攝
張姓男子今晨駕駛福特轎車，在高雄左營區崇德路與文自路，180度大迴轉，撞上直行的郭姓男子機車，郭噴飛倒地受傷。記者石秀華／翻攝

酒駕 福特 救護員

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