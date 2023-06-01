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台南女子逛百貨遺失百萬鑽戒 清潔婦拾獲歸還

中央社／ 台南1日電

台南市林姓女子5月30日逛百貨公司時不慎遺失1枚具紀念性且貴重的鑽戒，警方獲報展開調查，今天接獲百貨公司通知1名女清潔員在停車場發現，聯繫後物歸原主。

台南市警察局第二分局副分局長李忠憲今天接受媒體聯訪表示，林女於5月30日下午前往台南市中西區逛百貨公司時，因一時不注意遺失極具紀念性的鑽戒，員警獲報後調閱相關影像畫面協助釐清遺失過程。

李忠憲表示，今天中午12時許接獲百貨公司通知，清潔員張姓女子在2樓停車場發現鑽戒，送交公司服務台及通報員警到場，警方隨即通知失主到場確認無誤，讓鑽戒物歸原主，失主也相當感謝警方及張姓女清潔員。

有民眾據這枚鑽戒的外觀研判，應是知名品牌推出不久的新品，售價近新台幣百萬元，若是具特殊紀念性的禮物，遺失後的損失更難估算，也稱讚這名拾獲的清潔員拾金不昧精神值得肯定。

張女向警方表示，撿到戒指時原本以為是玩具，仔細看才發現應該很貴重，失主會相當著急，隨即向百貨公司通報。

失主 台南

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