跟騷法周年 超過8成跟騷行為經告誡未再犯
警政署指出，跟蹤騷擾防制法施行屆滿周年，根據警方統計，超過8成以上跟蹤騷擾案件，在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人就未再有騷擾行為，使被害人免受侵擾。
警政署表示，跟蹤騷擾防制法以「聚焦性別暴力案類」、「行為犯罪化」、「犯罪調查與即時保護併行」、「補充現行法之不足」及「納入跨部會協力機制」的原則立法，藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟蹤騷擾行為的效果；對於可能危及被害人生命安全的緊急案件，由警察機關報請檢察官指揮偵辦，透過拘提、逮捕或建請檢察官聲請羈押等刑事強制處分，有效降低行為人再犯機率。
統計至今年4月30日止，各警察機關共受理、處理2724件跟蹤騷擾案件，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者，計有1161件(42.7%），其餘各類關係合計1563件（57.3%）；行為人性別以男性較多，共2322人(85.3%)，女性則為274人(10%)，其餘為網路騷擾等行為人性別不詳情形，計有128人(4.7%)；被害人性別以女性2453人(90%)居多，男性則為271人(10%)。
警政署說明，各類跟蹤騷擾行為態樣排名，以「通訊騷擾」占最多(1698次，24.42%)，其次是「盯梢尾隨」(1500次，21.58%)，「監視觀察」則是排名第三（1215次，17.48%）。
各警察機關共核發1988件書面告誡，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者計核發856件，其餘各類關係合計核發1132件。超過8成以上案件經警察機關核發書面告誡後，行為人沒有再犯，違反跟蹤騷擾保護令者僅26件；另涉及人身安全案件，建請檢察官聲請羈押者計53件，法院裁定羈押計24件。
警政署強調，跟蹤騷擾防制法施行以來，各警察機關以執法專業與積極態度審慎應對，透過中央及地方通力合作及個案逐案控管，持續貫徹各項防制工作，務使保護工作落實到全國每一個角落。並呼籲男女雙方追求感情應保持相互尊重，對於不舒服的追求行為若制止無效，快向警方報案請求協助。
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