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墓仔埔也敢偷！嘉義無業男偷石獅變賣稱晚上都做惡夢

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣蔡姓男子無業在家，每天遊手好閒不工作，缺錢花用竟動起歪腦筋，專挑舉頭三尺沒有監視器的墓園下手，東石鄉多處墓園青斗石都被他帶回家，正準備變賣就被警方找上門，蔡男落網稱「晚上都會做惡夢」，警方依竊盜罪將他移送法辦。

「祖先家的石雕被偷了！」清明節過後，民眾陸續發現東石鄉頂寮墓園青斗石製飾品遭竊，著急向警方報案，朴子分局東石聯合所循線鎖定嫌犯，向法院聲請搜索票，所長吳彥宏、副所長吳家明等人在蔡男家中發現5座墓園遭竊的青斗石雕像。

葉男後悔的說，因缺錢花用起貪念，想偷東西變賣，現在到處都有監視器，難以下手，鎖定缺乏監控的墓園，趁著清明節後人較少，到墓園偷石獅子、石蓮花等青斗石雕變賣，犯案後晚上都會做惡夢，已經失眠好多天。

朴子分局表示，呼籲民眾除應妥善保管個人財物，如發生失竊案件或發現周遭有可疑人士出現時，可立即向警方報案，透過警民合作，強化友善通報網期能有效保護個人財物安全；另，慣犯人口將列為加強防治及查緝重點，以維治安平穩。

嘉義縣無業男子專挑沒監視器的墓園下手行竊，落網還稱晚上都會做惡夢。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣無業男子專挑沒監視器的墓園下手行竊，落網還稱晚上都會做惡夢。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣無業男子專挑沒監視器的墓園下手行竊，落網還稱晚上都會做惡夢。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣無業男子專挑沒監視器的墓園下手行竊，落網還稱晚上都會做惡夢。記者黃于凡／翻攝

東石 監視器 清明節

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