桃男網路投資被慘騙1200萬 桃警前5月阻詐保2.5億積蓄

社群網路詐騙投資廣告橫行，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳都被詐騙集團盜用創建詐騙粉絲團詐騙，引發關注，桃園市警局刑警大隊今天下午表示，今年1月至5月警方成功阻詐幫民眾保住2億5300多萬元積蓄，其中以網路投資詐欺個案被詐騙1200萬元最高，幾乎傾家蕩產。

近日台灣掀起旋風的黃仁勳遭冒名行騙，引起行政院長陳建仁關切，行政院成立打擊詐欺辦公室阻詐，桃園市警局長吳坤旭不忍許多民眾積蓄被騙，指示警方全力打詐行動，市刑大統計，今年1至5月，警方受理詐欺案380件，比去年同期受理360件，增加20件，分別是解除分期付款詐欺案件（25%）、投資詐欺案件 （18.4%）及假網拍或網購案件（18.2%）前3多。

警方分析，桃園詐欺案件與去年同期比較，以解除分期付款詐欺案件增加6件、增加6.7%，投資詐欺案件增加15件、增加27.3%，假網拍或網購案件增加38件、增加122.6%，其中尤以網路投資詐欺案件被騙金額最高，不乏被騙幾十至幾百萬元個案，其中一個案輕信網路社群投資獲利，總共被騙1200萬元血本無回最高。