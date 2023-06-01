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民進黨爆性騷吃案副秘書長許嘉恬請辭 賴清德准了

影／不堪重利催討債務 台南警狂奔救回尋短女子

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「警察先生，我朋友被人帶走了！」台南市警局接獲彰化縣警局轉報，稱他的朋友住台南，遭人限制自由，如果不還錢就不放她走，第六分局獲報後10分鐘內即在台17線上發現通報車輛，被害女子竟穿越馬路衝向魚塭欲尋短，所幸警方機警追上前拉住女子，避免憾事發生。

台南市警六局獲報「請立即攔查XX號自小客車一部，該車駕駛涉嫌妨害自由案，車上坐有被害女子1名，請加強攔查」。鹽埕所所長徐銘顁、警員王寅兒昨天上午10至12時擔服巡邏勤務，隨即在濱南與鯤鯓路口的超商停車場，發現通報中車輛及路邊1男1女，立即停靠了解情況。

未料，警車尚未停妥，女子卻往馬路對面的魚塭狂奔而去，徐銘顁驚覺不對勁，立即下車拔腿追上，果真見她過馬路後助跑欲往魚塭內跳下，所幸在她跳下的前一刻，徐伸手抓住了女子，免去一場憾事。

警方調查，彰化柯姓民眾報案，稱40多歲女性友人以Line向他借錢，稱坐在1台XX號轎車上，若不還款對方就不讓她下車，而且已經在車上度過一晚了，柯男擔心友人會有危險，趕緊打110報案，警方接獲通報後立即發布線上警力加強巡查。

警方指出，該女子因公司周轉問題，向42歲楊姓男子借款，但利滾利的情況下無力負擔，她在車內跟很多友人一一借款欲還錢，都沒著落，卻又遭楊男限制行動，未還款前不得離開，直至警方到場，她一時情緒激動才一語不發就往魚塭狂奔，想要尋短。

所幸警方及時趕到，現場攔住女子並勸說安撫穩定其情緒，並通知女子家屬到場帶回外，同時也將涉案楊男帶返內調查，並涉妨害自由及重利罪嫌將他移送法辦。

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被害女子一時情緒激動就往魚塭狂奔，所幸警方及時趕到，現場攔住女子並勸說安撫穩定其情緒，並通知家屬到場將她帶回。圖／讀者提供
被害女子一時情緒激動就往魚塭狂奔，所幸警方及時趕到，現場攔住女子並勸說安撫穩定其情緒，並通知家屬到場將她帶回。圖／讀者提供
被害女子往馬路對面的魚塭狂奔而去，台南市警六分局鹽埕派出所所長徐銘顁驚覺不對勁，立即下車拔腿追上前去，及時伸手抓住了女子，免去一場憾事。圖／讀者提供
被害女子往馬路對面的魚塭狂奔而去，台南市警六分局鹽埕派出所所長徐銘顁驚覺不對勁，立即下車拔腿追上前去，及時伸手抓住了女子，免去一場憾事。圖／讀者提供

台南

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