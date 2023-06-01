跟騷法1周年嘉市警開27張告誡單 最常見：盯梢守候

跟蹤騷擾防制法自去年6月1日施行後屆滿周年，據嘉義市警局統計，受理35件跟蹤騷擾案件，開出27張書面告誡書，最常見的騷擾態樣前3名為「盯梢守候」、「通訊騷擾」、「威脅辱罵」。婦幼隊表示，有些行為人直到警方找上門，才知道觸法，落淚不知道造成對方困擾，不再犯。

市警局婦幼隊分析35件案件中，男性加害人有32名、女性2名、1名不詳（網路騷擾），男性被害人有2名、女性33名。陌生人或一般朋友關係的跟騷15件，前男女朋友（前配偶）間的家暴跟蹤騷擾案件20件。

婦幼隊表示，有些行為人直到警方找上門時，才知道這樣的行為觸法；有名男子很喜歡1名女生，經常以LINE、電話聯絡、寫情書、甚至女方家站崗守候，希望獲得青睞，當警方找他做筆錄、開告誡單時當場落淚，他只是單純喜歡她、追求沒想到會這樣。

另有名女大生很喜歡某男大生，經常在男大生下課地方等他，選課也特地選在一起，刻意坐旁邊，但她不知道男生感到很不舒服，很想擺脫這樣的跟蹤、騷擾。同樣也是警方找女生到案後，她也是泣哭，不再犯。

依據跟蹤騷擾防制法規定，對「特定人」、「反覆或持續」、實施「與性或性別有關」的跟蹤騷擾行為，造成被害人「心生畏怖」，影響日常生活或社會活動，就可能會構成跟蹤騷擾罪。警方受理後會立即展開刑案偵查，對於危險個案並可發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分。

跟蹤騷擾罪屬告訴乃論，可處1年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金。有些被害人雖暫不提出告訴，警局受理後，仍會立即展開調查，並依職權或被害人申請開立告誡書，以及加強被害人的保護措施，被害人在6個月的告訴期間內都可以提出告訴。若2年內行為人再實施跟蹤騷擾行為，被害人不僅可再次提出跟蹤騷擾告訴外，還可以向法院聲請保護令。如果有攜帶凶器或其他危險物品的情形，加重處5年以下有期徒刑或併科50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金。

局長陳炯旭溫馨提醒，任何人遭遇跟蹤騷擾時，勇敢拒絕並向外尋求協助，捍衛自身權益，並採取下列自我保護措施：「冷靜應對尋求協助」、「蒐集相關證據記錄過程」，「提升自我防衛意識」、「避免正面接觸」，警方絕對嚴正執法，防制性別暴力。