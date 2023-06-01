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大貨車經過 竹南路中央防撞桿整排全倒 網友：他累了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮照南國中側門前的道路中央防撞桿，今天中午有民眾在臉書社團貼文反映竟整排傾倒了，警方獲悉後派員前往現場了解，經調閱監視器畫面，發現上午10點左右，一輛大型貨車由西向東行駛，行經公教路照南國中側門時，不慎擦撞中央防撞桿護欄，導致整排設置物傾倒，現場並無人傷亡。

竹南警方表示，目前已掌握肇事車輛，並聯繫竹南鎮公所下午到所製作事故資料，由建設課人員與駕駛協調後續相關賠償責任問題。

雖然這是一起單純毀損事故，但看到PO圖後網友紛紛酸說「怎麼整排都陣亡了咧」、「他累了，讓他躺一下」、「這是打保齡球的概念嗎」、「為了臨停和迴轉它必須倒」、「應該要科技執法呀！」

竹南鎮公所表示，當初是為了防止接送小孩的車輛，在該路段違規迴轉，恐造成交通隱患，兩個月前才設置，將向肇事駕駛求償，也會盡快重新修復。

警方經調閱監視器畫面，發現是上午一輛路過的大型貨車不慎擦撞，導致整排設置物傾倒。圖／警方提供
警方經調閱監視器畫面，發現是上午一輛路過的大型貨車不慎擦撞，導致整排設置物傾倒。圖／警方提供
這起道路中央防撞桿整排被撞倒，雖無人傷亡，卻引起網友熱烈討論。圖／民眾提供
這起道路中央防撞桿整排被撞倒，雖無人傷亡，卻引起網友熱烈討論。圖／民眾提供

監視器

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