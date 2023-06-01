影／驚險鏡頭曝光！他見山壁落石才停 下一秒被路樹砸爛車
新竹縣竹東鎮昨天發生一起樹木倒塌意外，當場砸中一輛路過的小客車，車頂被砸到凹陷，就連擋風玻璃都全碎，駕駛沒想到好端端開在路上卻天降橫禍，萬幸事發時巨木是砸在副駕駛座，雖受驚嚇卻並未受傷。
竹東警方表示，事發在昨天傍晚6時許，當時白色小客車在行經縣道122線24.7公里處剛過軟橋村往竹東方向、員崠地區前，突然就被一旁山壁滑落的巨木砸中，造成車體嚴重毀損，且因該斷裂樹木長度超過5公尺，又重達數噸，因此第一時間無法以人力移除。
行車記錄器拍下事發時，當地路段正下著雨，突然駕駛見前方路面不斷有樹枝、樹葉掉落，因此停下車查看，沒想到突然山壁上突然天降大樹，從左前方山壁往駕駛車輛方向倒下，直接將自小客車壓扁，駕駛因沒有被當場砸中，幸運躲過一劫。
警方指出，事故發生後一度造成竹東往來五峰交通中斷，因樹木橫越車道，因此後續出動機具才將樹木移除，在事發後近1小時才恢復交通，也呼籲民眾雨天於山區行駛務必減速慢行，確保行車安全。
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