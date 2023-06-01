快訊

林飛帆為忽略黨內性騷檢討致歉 昔日太陽花夥伴看不下去

1圖看新iPhone變大又長！iPhone 15到iPhone 17三年螢幕進化 這代最驚豔

影／驚險鏡頭曝光！他見山壁落石才停 下一秒被路樹砸爛車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮昨天發生一起樹木倒塌意外，當場砸中一輛路過的小客車，車頂被砸到凹陷，就連擋風玻璃都全碎，駕駛沒想到好端端開在路上卻天降橫禍，萬幸事發時巨木是砸在副駕駛座，雖受驚嚇卻並未受傷。

竹東警方表示，事發在昨天傍晚6時許，當時白色小客車在行經縣道122線24.7公里處剛過軟橋村往竹東方向、員崠地區前，突然就被一旁山壁滑落的巨木砸中，造成車體嚴重毀損，且因該斷裂樹木長度超過5公尺，又重達數噸，因此第一時間無法以人力移除。

行車記錄器拍下事發時，當地路段正下著雨，突然駕駛見前方路面不斷有樹枝、樹葉掉落，因此停下車查看，沒想到突然山壁上突然天降大樹，從左前方山壁往駕駛車輛方向倒下，直接將自小客車壓扁，駕駛因沒有被當場砸中，幸運躲過一劫。

警方指出，事故發生後一度造成竹東往來五峰交通中斷，因樹木橫越車道，因此後續出動機具才將樹木移除，在事發後近1小時才恢復交通，也呼籲民眾雨天於山區行駛務必減速慢行，確保行車安全。

樹木斷裂當場砸中行進中的小客車，駕駛幸運躲過未受傷。記者巫鴻瑋／翻攝
樹木斷裂當場砸中行進中的小客車，駕駛幸運躲過未受傷。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 行車記錄器 車道

延伸閱讀

瑪娃颱風外圍環流大雨 桃園復興台7線2處落石崩塌

苗62線好危險？ 縣議員劉美蘭請命一條安全回家的路

屏東颳起強風機車難行 吹倒路樹...汽車煞不及撞上

高雄颳強風路樹倒塌擊中汽機車 1騎士驚嚇送醫

相關新聞

連千毅「直播主之亂」判7年 親友開勞斯萊斯送他報到入監

直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，今年5月25日最高法院駁回上訴...

逛新光三越西門店遺失百萬結婚紀念藍鑽 董娘泣盼拾獲者送回

台南市林姓董事長夫人前天去台南新光三越西門店逛街消費時，意外掉了一只近百萬藍鑽戒指，因是先生送她的結婚紀念鑽戒，遺失了很...

跟騷法1周年嘉市警開27張告誡單 最常見：盯梢守候

跟蹤騷擾防制法自去年6月1日施行後屆滿周年，據嘉義市警局統計，受理35件跟蹤騷擾案件，開出27張書面告誡書，最常見的騷擾...

大貨車經過 竹南路中央防撞桿整排全倒 網友：他累了

苗栗縣竹南鎮照南國中側門前的道路中央防撞桿，今天中午有民眾在臉書社團貼文反映竟整排傾倒了，警方獲悉後派員前往現場了解，經...

影／驚險鏡頭曝光！他見山壁落石才停 下一秒被路樹砸爛車

新竹縣竹東鎮昨天發生一起樹木倒塌意外，當場砸中一輛路過的小客車，車頂被砸到凹陷，就連擋風玻璃都全碎，駕駛沒想到好端端開在...

高雄男墜樓穿破遮陽棚摔落商店街 妻小在家聞聲見死狀大哭

高雄市苓雅區85大樓附近今天下午發生墜樓意外，男子疑由大樓住處陽台墜樓，穿破樓下商店街的遮陽棚，摔落商店街當場死亡，墜樓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦