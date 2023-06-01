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高雄男墜樓穿破遮陽棚摔落商店街 妻小在家聞聲見死狀大哭

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市苓雅區85大樓附近今天下午發生墜樓意外，男子疑由大樓住處陽台墜樓，穿破樓下商店街的遮陽棚，摔落商店街當場死亡，墜樓原因由警方調查中。

據了解，今天下午1時15分，陳姓男子（58歲）自高雄市苓雅區新光路某大樓墜樓，警、消據報到場，發現他頭破血流，已經明顯死亡。

據悉，案發前，陳姓男子和妻小都在家，後來樓下商店街店家聽到巨大撞擊聲響，外出查看，赫見陳1男子墜樓，2樓高的遮陽棚被穿破1個大洞，立即報警。

警方找到陳的妻子，確認他的身分，妻兒見屍放聲痛哭。警方了解後，初步排除外力介入，家屬無異議，全案報請檢察官相驗。

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高雄市苓雅區85大樓附近今天下午傳墜樓意外，男子穿破遮陽棚摔落商店街死亡。圖／讀者提供
高雄市苓雅區85大樓附近今天下午傳墜樓意外，男子穿破遮陽棚摔落商店街死亡。圖／讀者提供
高雄市苓雅區85大樓附近今天下午傳墜樓意外，男子穿破遮陽棚摔落商店街死亡。圖／讀者提供
高雄市苓雅區85大樓附近今天下午傳墜樓意外，男子穿破遮陽棚摔落商店街死亡。圖／讀者提供

高雄市 檢察官

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