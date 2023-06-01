快訊

1圖看新iPhone變大又長！iPhone 15到iPhone 17三年螢幕進化 這代最驚豔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／網紅標本師拖欠非個案！蜘蛛交不了貨要退款卻無下文

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

網紅標本師「金毛」工作室疑似捲入消費糾紛，且拖欠作品已經不是第一次，有民眾爆料，2021年底曾委託製作蜘蛛標本，至今未拿到，要求退款也無下文，不排除走法律途徑。對此消保官提醒，這類型特殊交易，建議可親自面交，並將相關證據留存以備不時之需。

鄒先生投訴，寵物蜘蛛過世後，他委託金毛工作室協助製作標本，雙方協議價格2000元，2021年12月已將動物寄出，當時對方告知接單較多，預計2022年6月才會開始製作，一至兩周完成並寄出成品。

同年10月鄒先生關切標本進度進度，回覆正在製作，卻沒有明確說明何時交貨，直到今年2月再次詢問，對方仍給相同答案。對於遲遲等不到成品，他不禁懷疑寵物是否已遺失，雖然業者有提供照片，但看起來很模糊，無法判斷是他的蜘蛛。

鄒先生控訴，對方一開始表明蜘蛛標本完成會寄給他，後續卻無下文，數度詢問結果都是「製作中」，後來仍然等不到作品完成消息，便要求退款。來來回回拖了一年半，到現在不僅動物拿不到，連錢都拿不回來，原本認為了這些錢走法律途徑不至於，但是工作室卻完全敷衍了事，不排除透過法律來要回屬於自己的權益。

對於此類消費爭議，北市消保官楊麗萍表示，業者若未於雙方約定時間或合理期成交付商品，屬於給付遲延，消費者可要求業者限期交付，若業者仍未交付，債權人可主張解除契約，若有額外損害也可要求業者賠償。

楊麗萍也說明，現在網路平台發達，若出現消費糾紛，消費者只要提出證據，基本上都會從寬認定，她也呼籲，該案較為特別，消費者須將動物交付給業者製作，建議親自前往工作室面交，並保留相關佐證，防範消費糾紛發生。

鄒先生表示，他要求業者退費，業者後來告知他標本快完成準備寄出，卻遲未收到。讀者提供
鄒先生表示，他要求業者退費，業者後來告知他標本快完成準備寄出，卻遲未收到。讀者提供
鄒先生表示，他請業者給他看寵物照片，業者雖有提供照片，但看起來很模糊，無法判斷是他的蜘蛛。讀者提供
鄒先生表示，他請業者給他看寵物照片，業者雖有提供照片，但看起來很模糊，無法判斷是他的蜘蛛。讀者提供
鄒先生2020年與業者協議製作標本，如今已經一年半都未拿到成品。讀者提供
鄒先生2020年與業者協議製作標本，如今已經一年半都未拿到成品。讀者提供
鄒先生表示，自己寵物蜘蛛過世後與業者達成協議，委託製作，2021年12月將動物寄出。圖為鄒先生寄出前拍攝。讀者提供
鄒先生表示，自己寵物蜘蛛過世後與業者達成協議，委託製作，2021年12月將動物寄出。圖為鄒先生寄出前拍攝。讀者提供

蜘蛛 消保官

延伸閱讀

獨／網紅標本師遭爆交件拖3年 客戶不滿開箱「3D變2D」要提告

女網紅遊泰傳被下藥 擄往緬甸詐騙園區 中大使再晤緬副總理

性騷擾吃案 網紅律師轟：民進黨的價值在哪裡？

侯友宜競選工作室成立 首波發言人名單全是「七、八年級生」

相關新聞

連千毅「直播主之亂」判7年 親友開勞斯萊斯送他報到入監

直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，今年5月25日最高法院駁回上訴...

逛新光三越西門店遺失百萬結婚紀念藍鑽 董娘泣盼拾獲者送回

台南市林姓董事長夫人前天去台南新光三越西門店逛街消費時，意外掉了一只近百萬藍鑽戒指，因是先生送她的結婚紀念鑽戒，遺失了很...

跟騷法1周年嘉市警開27張告誡單 最常見：盯梢守候

跟蹤騷擾防制法自去年6月1日施行後屆滿周年，據嘉義市警局統計，受理35件跟蹤騷擾案件，開出27張書面告誡書，最常見的騷擾...

大貨車經過 竹南路中央防撞桿整排全倒 網友：他累了

苗栗縣竹南鎮照南國中側門前的道路中央防撞桿，今天中午有民眾在臉書社團貼文反映竟整排傾倒了，警方獲悉後派員前往現場了解，經...

影／驚險鏡頭曝光！他見山壁落石才停 下一秒被路樹砸爛車

新竹縣竹東鎮昨天發生一起樹木倒塌意外，當場砸中一輛路過的小客車，車頂被砸到凹陷，就連擋風玻璃都全碎，駕駛沒想到好端端開在...

高雄男墜樓穿破遮陽棚摔落商店街 妻小在家聞聲見死狀大哭

高雄市苓雅區85大樓附近今天下午發生墜樓意外，男子疑由大樓住處陽台墜樓，穿破樓下商店街的遮陽棚，摔落商店街當場死亡，墜樓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦