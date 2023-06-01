獨／網紅標本師拖欠非個案！蜘蛛交不了貨要退款卻無下文

網紅標本師「金毛」工作室疑似捲入消費糾紛，且拖欠作品已經不是第一次，有民眾爆料，2021年底曾委託製作蜘蛛標本，至今未拿到，要求退款也無下文，不排除走法律途徑。對此消保官提醒，這類型特殊交易，建議可親自面交，並將相關證據留存以備不時之需。

鄒先生投訴，寵物蜘蛛過世後，他委託金毛工作室協助製作標本，雙方協議價格2000元，2021年12月已將動物寄出，當時對方告知接單較多，預計2022年6月才會開始製作，一至兩周完成並寄出成品。

同年10月鄒先生關切標本進度進度，回覆正在製作，卻沒有明確說明何時交貨，直到今年2月再次詢問，對方仍給相同答案。對於遲遲等不到成品，他不禁懷疑寵物是否已遺失，雖然業者有提供照片，但看起來很模糊，無法判斷是他的蜘蛛。

鄒先生控訴，對方一開始表明蜘蛛標本完成會寄給他，後續卻無下文，數度詢問結果都是「製作中」，後來仍然等不到作品完成消息，便要求退款。來來回回拖了一年半，到現在不僅動物拿不到，連錢都拿不回來，原本認為了這些錢走法律途徑不至於，但是工作室卻完全敷衍了事，不排除透過法律來要回屬於自己的權益。

對於此類消費爭議，北市消保官楊麗萍表示，業者若未於雙方約定時間或合理期成交付商品，屬於給付遲延，消費者可要求業者限期交付，若業者仍未交付，債權人可主張解除契約，若有額外損害也可要求業者賠償。