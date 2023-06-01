影／強力取締大車超載 蘆洲警祭出「活動式地磅」出擊

針對大型車超載嚴重，造成路面毀損或發生交通事故，新北市蘆洲警方祭出「活動式地磅」加強取締，其中有輛砂石車超載37噸挨罰20萬罰緩。統計從今年1月1日至5月底為止，各式大型車輛違規超載、超速、滲漏、行駛管制區共開處771件，呼籲駕駛人務必遵守道路交通安全規則，以免傷了荷包。

蘆洲警分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超過核定之總重量、總聯結重量者，將視超載情形處高額罰鍰及汽車違規紀錄，嚴重者可處數十萬元罰鍰；另未依規定裝設或使用俗稱「大餅」行車記錄器，最高可罰處2萬4000元罰鍰。

針對轄內常有曳引車、砂石車等大型車輛超載，造成路面毀損甚至引起交通事故。上個月22日新北市蘆洲警分局派員在五股區新五路三段，祭出「活動式地磅」加強攔檢、過磅取締。果然不到1個小時，即取締1輛超重37噸的砂石車，依道路管理處罰條例第29條之2條第三項規定，每超重一噸罰5千，開處逾20萬元罰緩！

統計從今年1月1日到5月底，蘆洲分局取締各式大型車輛有超載、超速、滲漏、行駛管制區等違規事項共771件，呼籲大型車駕駛務必遵守道路交通安全規則，維護用路人安全與道路秩序，以免被依道路管理處罰條例第30條相關規定，挨罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。