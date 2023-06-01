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強風吹落高雄工業區電杆 砸中路過機車騎士摔傷

聯合報／ 記者林保光／即時報導

強風吹襲高雄，高雄市小港區臨港工業區圍牆上的輔助燈桿，今天中午遭強風吹落，不巧擊中黃姓男子的機車，黃摔得人仰馬翻，手腳擦傷送醫治療。

今天中午12時20分許，黃姓男子（23歲）騎機車經過高雄市小港區中林路與中利路口，突然颳起一陣強風，強風吹落路旁臨海工業區的輔助燈桿，燈桿直向路口飛去，不巧正打中黃的機車。

黃姓男子人車倒地，手腳擦傷，他馬上起身報案。小港警分局大林派出所員警抵達，立即通報救護車將黃送往小港醫院包紮，無生命危險。

警方通報台電及養工處人員到場，但台電人員表示遭強風吹落的燈桿，不是台電所設，直到下午1點左右才釐清真相，原來是臨海工業區設置的輔助燈桿，由相關單位處理善後。

高雄臨海工業區設置的輔助燈桿今天中午遭強風颳落，擊中路過的機車。記者林保光／翻攝
高雄臨海工業區設置的輔助燈桿今天中午遭強風颳落，擊中路過的機車。記者林保光／翻攝

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