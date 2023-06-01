強風吹落高雄工業區電杆 砸中路過機車騎士摔傷

強風吹襲高雄，高雄市小港區臨港工業區圍牆上的輔助燈桿，今天中午遭強風吹落，不巧擊中黃姓男子的機車，黃摔得人仰馬翻，手腳擦傷送醫治療。

今天中午12時20分許，黃姓男子（23歲）騎機車經過高雄市小港區中林路與中利路口，突然颳起一陣強風，強風吹落路旁臨海工業區的輔助燈桿，燈桿直向路口飛去，不巧正打中黃的機車。

黃姓男子人車倒地，手腳擦傷，他馬上起身報案。小港警分局大林派出所員警抵達，立即通報救護車將黃送往小港醫院包紮，無生命危險。