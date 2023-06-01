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台南男子遊藝場昏迷心跳停 員警立馬CPR撿回一命家屬謝

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市49歲蔡姓男子打電玩突然突然昏迷無呼吸心跳，員警獲報見狀況危急，不等消防員到場立馬心肺復甦術，爭取救援時間。消防隊員到場接手急救，歷經25天加護病房治療，家屬昨天通知員警男子終於離開加護病房，感謝員警熱心成功挽救一命。

永信派出所所長王建智表示，警員陳冠甫、葉紘維5月巡邏時接獲報案，永康區復國一路遊藝場，有男子需送醫協助，趕赴現場赫然發現蔡姓男子倒地，在場眾人圍觀但都束手無策，只有人大喊「他沒呼吸心跳了」。

員警認為等救護車到可能已經來不及，立即對昏迷男子實施心肺復甦術，持續按壓至消防隊員到場，並以自動體外心臟去顫器 （AED）電擊急救，送往永康榮民醫院、再轉奇美醫院急診室急救。

警員陳冠甫、葉紘維指出，患者當時約友人至遊藝場玩機台，疑心血管堵塞，突然倒地、「臉色呈猙獰且雙手緊握」。一旁友人見狀趕緊扶住報案。他進加護病房近一個月期間，所長王建智二度電話詢問家屬關心，但病況仍未好轉。

昨天蔡的兒子告訴王建智，父親於前天已成功脫離維生系統，轉往普通病房觀察，後續接受復健。「對於警方熱心、積極搶救送醫表示由衷謝意。」

永康分局表示，員警及時對昏迷民眾急救，並協助就醫，防止後續危險發生，對此次救人任務的員警值得讚許，提醒民眾應留意保健，定期健康檢查，才能避免憾事發生。

台南男子遊藝場昏迷心跳停，員警立馬CPR撿回一命家屬感謝。記者周宗禎／翻攝
台南男子遊藝場昏迷心跳停，員警立馬CPR撿回一命家屬感謝。記者周宗禎／翻攝

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