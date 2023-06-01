強風吹襲高雄 大型廣告帆布懸半空岌岌可危

高雄市今天颳起7級陣風，新興區1面大型廣告帆布被強風颳落，懸在樓牆上，可能隨時掉落，民眾發現旁邊正是停車場，擔心大型帆布掉落可能損害停車，向警、消報案，正待業主雇工拆除帆布。

今天午後12點40分許，高雄市消防局接獲報案，指新興區七賢二路與南台路口某大樓，有1面大型廣告帆布快掉落，可能危及旁邊停車場的汽車。

警、消到場了解，這面廣告帆布原本固定在12層大樓的牆面，帆布高度約有3層樓，寬度約20公尺左右，受強風吹襲而脫落，懸在半空。