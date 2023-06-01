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女同事離婚心情差 男子酒後手指性侵得逞判刑4年

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣李姓男子在露營區工作，得知女同事離婚情緒低落，趁被害人酒醉昏迷，竟以手指性侵得逞，隔天被害人覺得下體疼痛，得知被侵犯，李辯稱酒醉「斷片」不清楚過程，但法官清查，李承認摸被害人胸部、下體，並向被害人道歉， 依乘機性交罪，判處李有期徒刑4年。

判決書指出，李姓男子和被害女子是露營區同事，去年4月14日晚間，他和被害人及另兩名男女員工，在露營區酒吧飲酒到隔天凌晨2時，被害人泥醉無法行走，由另名員工將李和被害人載送到被害人宿舍。

李姓男子趁被害人意識不清無法抗拒，以手指插入被害人下體，隔天被害人清醒，發現衣衫不整、下體疼痛，懷疑遭性侵報案。

李男供稱，他知道被害人因離婚心情不好，便擁抱、親吻安慰被害人，但沒有用手指性侵。被告律師也說，被害人稱無法記憶喝酒後所發生的事情。雇主則因職場問題與被告關係不佳，對被告存有敵意，證詞有偏頗，且被害人衣物未採到李姓男子DNA，無法證明李男對被害人乘機性交。

法官審查，李姓男子時坦承他和被害人獨處在員工宿舍，當時被害人已泥醉、意識不清，

隔天清醒才發現內衣被拉到胸部以上，長褲沒有穿好，內褲卡在臀部，下體疼痛，她打電話給李男，他就開始道歉。雇主也指證，被害人事發後，失眠、易怒、情緒起伏。

李男也曾向被害人友人說「我記得有摸胸部跟她的下面、陰部，這樣。」「用手應該只有一次，但是多久我真的忘記了，應該5至10分鐘左右，也沒有一直。」可見李男曾以手指侵入被害人下體。

法官認為，李男行為觸犯刑法乘機性交罪，被害人事後身心受創，李雖曾表示和解意願，但被害人因李男未坦承錯誤而不願意和解，判決李男有期徒刑4年。

李姓男子趁女同事酒後「斷片」，以手指性侵得逞，南投地院判處有期徒刑4年。圖／本報資料照片
李姓男子趁女同事酒後「斷片」，以手指性侵得逞，南投地院判處有期徒刑4年。圖／本報資料照片

露營區 性侵

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