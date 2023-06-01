逛新光三越西門店遺失百萬結婚紀念藍鑽 董娘泣盼拾獲者送回

台南市林姓董事長夫人前天去台南新光三越西門店逛街消費時，意外掉了一只近百萬藍鑽戒指，因是先生送她的結婚紀念鑽戒，遺失了很難過，連續找了兩天，遍尋不著，才由先生陪同跟轄區派出所報案，希望有拾獲好心民眾能夠送回。

林姓董娘表示，上月30日下午到新光三越西門店的地下美食街，據目前調閱的監視器畫面，進入超市時，當時還戴左手中指上。隨後，她到地下美食街、G樓、貴賓室，不知道什麼情況下掉了鑽戒，回到家才發現。

她說，依其習慣，出門時就不會把鑽戒拿下，即便是上廁所洗手也是一樣。她心急如焚說，在家找了兩天都沒發現，晚上也睡不著，起初不敢跟老公講，最後逼不得已，才在老公陪同下跟派出所報案，希望有拾獲好心民眾能夠送回。

她指出，因為這是結婚紀念戒指，是阿公送給她的，具有特殊意義，遺失了真的很難過。