台南慣竊偷學生單車 一路開心放雙手騎 下場還是慘

台南市將軍區吳姓慣竊前天傍晚涉嫌在北門區竊得1輛學生單車，吳嫌得手沿途不時放雙手耍帥騎乘狀似慶祝，警方昨下午循線登門吳嚇傻，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

上月30日下午5點，學甲警分局北門分駐所獲報有名國中生單車失竊相當焦急，所長蘇傳舜立即率員至失竊現場勘查，確認該單車停放位置後，陸續調閱監視器追查。

警方追查，發現41歲住將軍區吳姓慣竊涉案，且得手後一路從北門騎著贓車回家，沿途多次訪雙手危險騎乘，似乎開心在炫耀「戰利品」。

蘇傳舜等人最後循線追到吳住處，吳嫌見警方登門嚇一大跳，最後才向警方供稱，當下只臨時想要找代步工具就順手牽羊，警方昨下午3點在將軍公墓尋獲單車，全案不到22小時偵破，讓單車失竊國中生欣喜不已。