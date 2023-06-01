高雄上午颱強風 小港建築工地鷹駕掉落砸到鄰房罰18萬

轉為輕颱的瑪娃颱風昨天帶來強降雨，今早沿海空曠區則颳起強風，造成高市零星災情，其中小港區某鷹架掉落，砸向鄰房。高雄市工務局經查，工地沒有維護安全的適當設施，將開出最高罰鍰18萬元並勒令停工，鄰房損壞部分則要求施工廠商緊急修補。

高雄今早風勢稍強，小港區港源街一處建築工程鷹架構件掉落鄰房，高市工務局接獲報後派員會勘，查出這處工地未有維護安全的適當措施及設備，違反建築法第63條，將對承、監造人祭出最高罰18萬元並勒令停工。工務局指，目前仍受颱風外圍環流影響，各工地主動檢視安全防護措施降低工安意外。

國內三年多沒做颱風，今年第一個颱風瑪娃成形，由強的轉弱，欲走還留，受颱風外圍環流影響，高雄市區昨午降下幾波大雨，有汽車行經鼓山區要道時，路上人孔蓋突然彈起來，擊中轎車底盤，消防隊到場發現是沼氣外洩。

而今早則無與有風，高雄鳥松區松藝路，大社區義民公廟後方接連傳出路樹倒塌，造成人行道及慢車道阻塞，其中大社區路樹還壓垮路燈電桿，所幸未造成民眾受傷。