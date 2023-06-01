新竹爸點蚊香竟燒了早餐店 消防員救出一家5大2小

新竹縣竹北市光明六路一家早餐店，昨天深夜11時許1樓店面突然起火燃燒，造成屋內5大2小受困，其中還有2月大女嬰。新竹縣消防局獲報後，立即派出10車24人前往搶救，7人最後順利獲救，結束一場驚魂。火調人員也在1樓點餐台下方發現起火點，初步研判起火原因為蚊香使用不慎引起。

新竹縣消防局指出，昨天（31日）深夜11點5分接獲民眾通報，指出光明六路一家早餐店1樓店面起火燃燒，消防人員到場後，立即出動水線撲滅火勢，另組人馬也出動破壞器材，破壞1樓店面鐵門後，順利救出室內受困的7人。

據了解，現場獲救的為41歲、42歲鄭男夫婦、65歲鄭男岳母，以及鄭男夫婦34歲的長女、28歲的長子、8歲的次子以及2月大的次女，也因消防人員搶救及時，7人均無受傷、未送醫。