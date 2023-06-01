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影／驚悚2秒夫妻天人永隔 桃園轎車闖左轉道直行撞死騎士妻
桃園市30歲劉姓女子上月29日駕駛轎車由龜山往林口方向，在龜山區振興路、西勢湖路口，疑似違規誤闖左轉車道，與左轉西勢路的許姓男子搭載60歲盧姓妻子重機「2秒鐘」兩車撞擊車禍，盧女掉落車道重傷，119緊急送醫不治，許男胸部挫傷送醫沒有生命危險，夫妻卻天人永隔十分悲痛。
警方今天上午表示，經調查釐清肇事責任，將劉女依過失致死、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
警方表示，龜山區振興路往西勢湖路口前，共3車道，左側為左轉道、中間為機車左轉道，劉女駕駛出稱租轎車直行林口方向，該行經該路口，疑似違規誤闖左轉車道，與61歲許男搭載妻子盧女騎機車正從振興路左轉道左轉西勢路，轎車、機車當場撞擊事故，機車摔倒、夫妻掉落道路重傷，盧女送醫傷重不治，許男胸部挫傷送醫治療沒有生命危險，劉女沒有大礙。
警方向劉女、許男進行酒測，雙方酒測值均為0，根據振興路監視器及還原現場，劉女直行疑似違規誤闖左轉車道，與許姓大妻機車發生車禍事故，警方調查釐清劉女違規肇事責任，依過失致死、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦，警方呼籲民眾駕駛車輛務必遵守交通規則，隨時注意周邊狀況，維護交通安全。
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