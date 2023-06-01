影／新北婦投資虛擬貨幣遭騙139萬 車手二度面交遭逮

新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手，警方查扣大批虛擬貨幣投資同意書，手機及詐騙不法所 6萬7298元、已書寫交易同意書1張等證物。警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

60歲陳姓婦人今年5月25日向新店警分局江陵派出所報案，她表示，因投資虛擬貨幣疑似遭詐騙面交139萬500元。警方發現詐騙集團疑似食髓知味持續與陳婦連繫，還騙說要出金必須再付29萬883元，並約定5月29日面交。

新店警方29日下午在新店區文化路埋伏，趁詐團車手蔡姓男子（19歲）出面取款時當面逮捕，查扣智慧型手機2支、疑似不法犯罪所得6萬7298元、已書寫交易同意書1張，空白交易同意書55張、交易聲明書37張、交易免責聲明41張等證物。