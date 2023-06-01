快訊

好閃！40歲李佳穎被求婚 見小9歲男友捧1.3克拉鑽戒下跪噴淚

處理性騷案反問被害人「為何不跳車」 許嘉恬遭民進黨停職

從PC配角到AI霸主 輝達整合3利器讓英特爾稱臣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北婦投資虛擬貨幣遭騙139萬 車手二度面交遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手，警方查扣大批虛擬貨幣投資同意書，手機及詐騙不法所 6萬7298元、已書寫交易同意書1張等證物。警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

60歲陳姓婦人今年5月25日向新店警分局江陵派出所報案，她表示，因投資虛擬貨幣疑似遭詐騙面交139萬500元。警方發現詐騙集團疑似食髓知味持續與陳婦連繫，還騙說要出金必須再付29萬883元，並約定5月29日面交。

新店警方29日下午在新店區文化路埋伏，趁詐團車手蔡姓男子（19歲）出面取款時當面逮捕，查扣智慧型手機2支、疑似不法犯罪所得6萬7298元、已書寫交易同意書1張，空白交易同意書55張、交易聲明書37張、交易免責聲明41張等證物。

警詢後依涉嫌詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令3萬元交保候傳。警方表示，將持續溯源追查幕後詐騙集團成員。

新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手，警方查扣大批虛擬貨幣投資同意書。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮19歲蔡姓車手，警方查扣大批虛擬貨幣投資同意書。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣

延伸閱讀

槍案頻仍引爭論 新北：治安不分顏色應源頭管制

新北本屆里長首起當選無效一審出爐 在地社團熱烈討論

響應國家海洋日 新北6月起邀民眾一起清垃圾愛護海洋

新北國小擁書率竟六都最低 議員黃淑君要求穩定補助

相關新聞

5億生墜樓後...新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」理由曝光

台中市賴姓高中生在上月初墜樓身亡，案發前2小時才與夏男登記結婚，檢方依殺人等罪，將夏列被告，以30萬元交保，隨著檢警調查...

飛龍瀑布5死 3遺體解剖確認死因其中1男高處墜落

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布5月20日發生10人溯溪團事故，5死憾事，消防局8天出動逾兩百人次冒險搜救，找到五具罹難者遺體，最後發現三具遺體，因為遺體腫脹無法辨認，檢方前天5月30日解剖完成相驗，遺體交還家屬。

特斯拉國道疑開自動輔助駕駛 衝破護欄車頭全毀2人傷

國道一號嘉義鹿草路段今凌晨1點多，有輛特斯拉疑開啟輔助駕駛系統，因操作不慎衝撞護欄，整輛車衝出邊坡，安全氣囊全炸開，25...

影／新北婦投資虛擬貨幣遭騙139萬 車手二度面交遭逮

新北市陳姓婦人誤信詐騙圈套，今年5月投資虛擬貨幣遭騙139萬5000元，日前二度面交欲再騙29萬餘元，新店警方獲報埋伏逮...

中校體能鑑測突休克倒地 國防部：全力搶救中

陸軍南測中心鑑測站實施體能測驗，傳出一名受測中校身體不適暈倒。國防部今天表示，昨日下午4時許，主計局財務中心台南財務組楊...

基隆中正路改裝車狂飆 凌晨整排汽車警報器響居民氣炸

基隆市中正區中正路一帶，近日居民投訴每天晚間經常出現改裝車、跑車狂飆發出震耳欲聾噪音擾民，路邊整排停放路邊汽車警報器全響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦