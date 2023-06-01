中校體能鑑測突休克倒地 國防部：全力搶救中

陸軍南測中心鑑測站實施體能測驗，傳出一名受測中校身體不適暈倒。國防部今天表示，昨日下午4時許，主計局財務中心台南財務組楊姓中校，在實施體能測驗時，身體不適昏倒，單位救護人員立即實施急救，並緊急送醫，目前全力搶救中。

陸軍南測中心昨日下午4時30分許進行體能鑑測，國防部台南財務組一名44歲的楊姓中校在實施5分鐘跳繩測驗時，突因不明原因休克倒地，當場失去呼吸心跳，立即被送往台中榮民總醫院嘉義分院急診救治，目前仍在加護病房裝葉克膜搶救中，尚未脫離險境。