基隆中正路改裝車狂飆 凌晨整排汽車警報器響居民氣炸

基隆市中正區中正路一帶，近日居民投訴每天晚間經常出現改裝車、跑車狂飆發出震耳欲聾噪音擾民，路邊整排停放路邊汽車警報器全響，凌晨時分被吵到無法睡覺。議員宋瑋莉要求警方加強取締，改裝車行也要管。市長謝國樑說，對改裝車一定是零容忍，警方和環保局會加強檢測、取締。

中正路一帶居民近日投訴指出，台二線、中正區中正路一帶，近日晚上常有很多改裝車、跑車呼嘯而過，競速狂飆發出高分貝巨大噪音。

李姓居民說，日前有一輛跑車經過時，路邊整排汽車防盜器全響起，時值深夜時分，已近晚間12時，吵到民眾受不了，入睡了又被吵醒。

居民指出，這些改裝的汽機車，經常出現在基隆的中正路航業海員調查站附近，有時一個晚上集體來回出現4、5次，因為兩排都是高樓，噪音引起強大的共鳴共振，刺耳難耐。

議員宋瑋莉在議會質詢說，改裝車發生巨大噪音，都是因為有去車行改裝排氣管，因此要從車行下手才能杜絕噪音的發生。

市長謝國樑表示，在里民會議時，里長也多次反映改裝車嚴重，市府會盡快由環保局來處理，對改裝車一定是零容忍，環保局及警察局會盡快來處理，市府也會召開專案會議，因為飆車青少年的問題和治安問題息息相關。

交通隊副隊長吳誌權表示，已根據民眾提供影片的跑車查出車號，車主表是是其兒子在開，檢查未發現有改裝，但發現排氣聲音很大，已通知到檢測。